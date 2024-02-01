同人志即卖会，半个世纪发展成超大型盛会

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从700人发展到70万人规模，同人志即卖会半个世纪的成长史。

“同人志即卖会（Comic Market）”是一个受到日本乃至全球各地动漫迷和角色扮演者（cosplayer）瞩目的大型活动。

回顾其历史，这个活动起源于近半个世纪前的1975年，最初是700多人在位于东京虎门地区的日本消防会馆某会议室内举行的一次集会。据说当时90%的参加者都是喜欢少女漫画的初高中女生。

1981年夏，参加者首次突破1万人。后来规模持续扩大，活动场地也从“会馆”相继升级到“音乐厅”“国际会展中心”，从1996年的第50次活动开始，固定在东京国际会展中心举办。

2019年冬，为期4天的活动吸引了75万名观众，创下历史最高纪录。受新冠疫情影响的2020年未能举办活动，2021年冬恢复举办，但设有严格的人数限制规定。疫情平息后，2023年夏季久违地取消了限制，但会期比疫情前短，参加人数仅为2019年的三分之一。

标题图片：PIXTA

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