日本平均分娩费用近50万日元

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日本厚生劳动省发布的数据显示，2022年全国平均分娩费用（正常分娩）为482294日元，同比上涨了8979日元。最近10年间总共上涨了65000日元。

调查于2023年7月至8月期间实施，对象为大约2300家开展分娩业务的医疗机构和助产所，收到其中1742家（相当于80%）机构的回答。

正常分娩不在公共医疗保险范围内，医疗机构可以自由定价。不含特护房（特护床）费和“祝贺餐”等特殊餐食费的费用总额方面，公立医院为463450日元，私立医院为506264日元，诊所（含助产所）为478509日元。所有机构平均费用为482294日元（约合人民币23045元）。

日本政府在2023年4月已将一次性生育补助金从42万日元增加到了50万日元。

2022年4月至2023年4月期间“上调了分娩费用标准”的机构占到总数的44.5%。关于今后的调价问题，26.3%的机构表示“预定要上调”，27.6%表示“正在考虑”。关于上调价格的理由，列举“水电费和耗材费等成本价格上涨”的机构最多，占比达80%以上。另外，表示“医疗设备涨价”“难以确保医疗人员队伍，人工费上涨”的机构也较多。

从各个都道府县来看，分娩费用最高的是东京都（605261日元），最低的是熊本县，仅为361184日元，两者相差24万日元以上。单看公立医院的话，费用最高的东京都为562390日元，最低的鸟取县为359287日元。

正常分娩情况下，包含病床差价和非医疗费用（祝贺餐等）在内的全国平均合计个人负担额为545797日元。上图展示了其中各个单项费用。分娩费（医生、助产士的技术费及分娩时的护理、陪护费）为282424日元，占到整体的50%。住院费（孕妇的病房费、餐费）为118326日元，新生儿相关检查、药剂、治疗、护理等费用平均为50052日元。

标题图片：PIXTA

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