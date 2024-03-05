日本中小学逃学人数创新高

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新冠疫情下的三年，与朋友、老师的沟通交流受限，也不能参加学校活动和社会活动，这对年龄尚小的小学生和初中生造成了巨大的心理冲击。或许正是因为这个原因，2022年小学和初中逃学人数达到了创新高的299000人。

日本文部科学省发布的《问题行为与逃学情况调查》报告显示，2022年全国中小学逃学超过30天的小学和初中生总数同比增加54108人（22.1%）至299048人，创历史新高。中小学逃学人数已连续10年增加，与10年前相比，小学逃学人数增加了3.6倍，初中生增加了2.1倍。

从逃学人数细分情况来看，小学逃学人数为105112人（同比增加29.0%），初中逃学人数为193936人（同比增加18.7%）。逃学人数占到小学初中学生总数中的3.2%。最主要的原因是“没有精气神、不安”（51.8%），其次是“生活节奏被打乱、贪玩、失足”（11.4%）、“除了霸凌以外的朋友关系”（9.2%）。

可以认为，主要影响因素在于新冠疫情导致学校停课或活动暂停等打乱了孩子们的生活节奏，让他们对不去上课的抵触感减少，并且难以结交朋友等问题也导致了上学意愿的降低。

每1000名中小学生中，逃学的小学生和初中生人数合计为31.7人。全年缺课天数超过90天的中小学生为165669人，占到了逃学总人数的55.4%，超过一半。

标题图片：PIXTA

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