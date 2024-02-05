60%受访者在宠物死后患上“失宠”症候群

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每天朝夕相处，把全部的信任都托付给主人，用全身肢体语言表达快乐满足的毛孩子已经俨然成为家人。不，甚至比家人更加重要。但他们的寿命没有人类长久，多数情况都会比主人先走一步。即便如此，许多人还是想和宠物一起生活。

Ipet财产保险公司（东京都江东区）针对1000名有过家养宠物（猫狗）死亡经历，目前没有养宠物的人士实施的调查显示，62.3%的受访者表示自己或家人患上了“失宠（pet-loss）”症候群。

作为“失宠”症候群的症状，列举“突然感到悲伤，然后泪流不止”的受访者最多，占比达60.3%，另外还有“觉得空虚、无精打采”（31.8%）、“失眠”（15.1%）、“食欲不振或食欲亢奋”（13.2%）等多种症状。

关于治愈伤痛的契机，43.5%的受访者选择了“直面对宠物的悼念之情”。似乎许多人都试图通过直面内心的悲伤来度过失去宠物的难关。其次是“整理遗物”（14.9%）、“扫墓”（13.2%），这些行为也可以说是为了接受失去宠物的现实。

关于“如果有机会的话，是否还想和宠物一起生活”，67%的受访者表示“想”。似乎许多人即便了解失去宠物的伤痛，也愿意再次体会与宠物相处的宝贵时光。

标题图片：PIXTA

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