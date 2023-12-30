年终大扫除，你做了吗？

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新年近在眼前。“大扫除”的字眼是否已闪现在你的脑海？以前这是每个家庭年末的一项重要工作，但据说近年来做大扫除的家庭只有一半左右。

得斯清（Duskin）公司每年实施的《大扫除情况调查》显示，2022年末的实施率为51.8%（与上一年持平），创2005年开始调查以来的最低水平。

顺便提一句，过去19次调查中，实施率最高的是2008年（71.7%），比此次高出约20个百分点。尽管大扫除在过去曾是年末的一件大事，但如今不做大扫除的人甚至占到了近一半。

此次的调查于2023年1月下旬实施，针对20岁以上民众询问了2022年末大扫除的情况。

从家庭类型来看，与18岁以下子女同住的育儿家庭实施率较高，达到60.3%，60岁以上家庭实施率反而较低，仅为47.8%。

关于“做大扫除的日子”，回答12月30日的受访者占比为31.1%，29日为29.3%，28日为20.9%，也有12.7%在31日大扫除。

在花费的天数方面，回答“1天”的受访者最多，占比为28.4%。从性别来看，男性受访者中，花费“1天”的人最多，占比为36.6%；女性受访者中，花费“2天”的人最多，占比为26.8%。关于女性花费2天以上的理由，表示“为了避免给身体造成负担而选择慢慢打扫”的人最多，占比为37.1%；而关于男性只花费了1天的理由，表示“计划就是1天完成”的人最多，占比为38.7%。

关于最难打扫干净的地方，选择“油烟机、换气扇”的受访者最多（21.2%），已连续14年排在首位。然后依次是“厨房”“浴室”“窗户、纱窗”“卫生间”。包括棘手的油烟机周边在内，选择委托专业人员处理的受访者也越来越多，这一比例已从2012年末的2.4%增长到了2022年末的8.6%。

针对夫妻二人家庭，当被问及对配偶大扫除贡献的满意度时，90.9%的丈夫表示“对妻子感到满意”，而只有68.8%的妻子表示“对丈夫感到满意”，相差多达20个百分点以上。妻子表达不满的意见主要是“爱干净却又什么都不做”“我在打扫，他却在旁边玩手机看电视”“他觉得我来打扫是理所当然的”。

有没有人觉得这里说的就是你呢？新年就要到了，赶快行动起来，好好打扫一下吧！

标题图片：PIXTA

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