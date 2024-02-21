日本家长最想让孩子学什么？

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在英语变成小学必修课，且入境游客越来越多的背景下，似乎人们对学习英语的热情正在高涨。近日一份调查显示，“英语会话”成为家长最想让孩子学习的技能，或许就反映了这种社会状况。

语言留学教辅机构ALEBA（东京都涩谷区）实施的《儿童教育情况相关调查》显示，目前孩子们的课外学习中，学“游泳”、上“补习班”和学“英语会话”的占比分别为19.5%、16.0%和12.2%。当被问及“今后想让孩子学习”的内容时，“英语会话”以17.6%位居首位，其次是“游泳”，占比为16.0%，想让孩子去“补习班”学习者为14.4%。或许这一结果反映了家长们切身感受到“国际化”的迅速发展，逐渐意识到了掌握“英语会话”的必要性。

调查实施于2023年9月，对象为幼儿园到18岁以下少年儿童的家长。共收到1031份回答。

关于“是否认为学习英语对孩子很重要”这个问题，37.6%的受访者表示“赞成”，51.9%表示“比较赞成”，认为学习英语很重要的家长占比合计达到了近九成。

另一方面，关于“在孩子的教育方面重视什么”这个问题，回答“自主思考能力”的受访者最多，占比为70.0%，其次是“礼仪礼貌”（66.3%）、“沟通能力”（54.4%）。“国际性”（10.2%）仅排第九位。似乎希望孩子学习“英语会话”的心情与重视“国际性”之间并没有直接关联。进一步询问关于孩子海外留学的问题，70.2%的受访者表示“不打算让孩子留学”，只有23.9%表示“正在考虑”。

标题图片：PIXTA

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