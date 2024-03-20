工作时间越长越容易抑郁，你还好吗？

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“无论如何都必须今天做完”“其他人也很忙，没法给你搭把手”——安排长时间工作时总有理由。但冷静地想一想，有什么理由必须要做到不惜牺牲健康或生命的程度呢？

日本厚生劳动省发布的2023年版《过劳死白皮书（过劳死防范对策白皮书）》显示，男性每周实际工作时间存在偏长倾向（颜色越深表示时间越长）。工作时间达到“每周60小时以上” 这一过劳死认定标准的女性就业者比例为4.2%，而男性的该比例为10.1%。从年龄段来看，“每周工作60小时以上”的女性中，“20到29岁”的人数最多，占比为4.9%，男性中“40到49岁”的人数最多，占比为13.2%，“30到39岁”和“50到59岁”占比均为11.6%。

从就业形态来看，“每周工作60小时以上”比例最高的是个体商户，女性中该类占比为7.8%，男性为15.4%。

随着工作时间变长，疲劳感持续到第二天早上的频次增加，抑郁倾向会升高。“疑似抑郁症或焦虑障碍”和“疑似重度抑郁症或焦虑障碍”的情况也具有随着工作时间变长而增加的倾向，每周工作时间“60小时以上”的人中，存在前面两种情况的受访者占比合计达到26.8%。

标题图片：PIXTA

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