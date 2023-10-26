公关不到位？茨城县魅力度第12次排名垫底

公关不到位？茨城县魅力度第12次排名垫底生活与旅游 财经
品牌综合研究所实施的地区品牌调查显示，北海道连续15次雄踞魅力度排行榜榜首。而在15次调查中第12次排名垫底的茨城县，其实拥有水户的偕乐园、袋田瀑布、国营Hitachi海滨公园等众多充满魅力、令人向往的旅游景点。而且，这里也是一个美食的宝库，除了香甜的蜜瓜、爽脆的莲藕，冬天还有鮟鱇鱼火锅。排名毫无起色是因为过于低调？还是公关不到位？
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民间调查企业品牌综合研究所实施的《地区品牌调查2023》显示，北海道是全国都道府县中最具魅力的地区。自开始针对都道府县实施调查的2009年以来，已连续15年雄踞榜首，并且在“旅游意愿度”和“（地方特产的）食品想起率”项目上也排名第一。京都府连续15年位列第二。尽管排名高低略有变化，但总体来看，前十名的阵容和前一年完全一致。
都道府县魅力度排行榜前十名
|排名
|都道府县
|魅力度
|1（1）
|北海道
|72.4（73.3）
|2（2）
|京都府
|56.6（57.3）
|3（3）
|冲绳县
|52.7（53.6）
|4（4）
|东京都
|49.0（49.3）
|5（5）
|大阪府
|43.3（43.2）
|6（7）
|福冈县
|40.4（40.8）
|7（6）
|神奈川县
|39.4（41.6）
|8（8）
|奈良县
|37.2（36.9）
|9（10）
|石川县
|33.4（33.1）
|10（9）
|长崎县
|32.3（35.8）
出处：第18次《地区品牌调查2023》
排名栏和魅力度指数栏中的括号内数字为上一年数值
排名靠后的地区也和往年几乎没有变化。茨城县此次与上一次调查中垫底的佐贺县交换了位置，自2009年开始实施调查以来第12次排名垫底。
都道府县魅力度 后六名
|排名
|都道府县
|魅力度
|42（41）
|德岛县
|16.6（17.4）
|42（43）
|山口县
|16.6（15.4）
|44（44）
|群马县
|16.3（15.1）
|45（45）
|埼玉县
|15.8（14.3）
|46（47）
|佐贺县
|13.8（13.2）
|47（46）
|茨城县
|13.7（13.5）
出处：第18次《地区品牌调查2023》
排名栏和魅力度指数栏中的括号内数字为上一年数值
市区町村的魅力度方面，札幌市连续3年（第9次）名列榜首。函馆市位列第三，小樽市位列第八，北海道有三个城市跻身前十。
市区町村魅力度排行榜
|1（1）
|札幌市
|59.4 (63.9)
|2（2）
|京都市
|57.8 (59.5)
|3（3）
|函馆市
|56.6 (58.7)
|4（8）
|金泽市
|53.1 (50.9)
|5（7）
|镰仓市
|52.0 (52.1)
|6（6）
|神户市
|51.8 (55.7)
|7（4）
|横滨市
|50.7 (56.1)
|8（4）
|小樽市
|50.6 (55.8)
|9（9）
|那覇市
|46.4 (49.8)
|10（12）
|轻井泽町
|46.1 (48.8)
出处：第18次《地区品牌调查2023》
排名栏和魅力度指数栏中的括号内数字为上一年数值。北海道内行政区域加了底色标注
地区品牌调查从2006年起每年实施一次。每次针对全国1000个市区町村和47个都道府县，向受访者询问认知度、旅游意愿、居住意愿以及地区资源评价等，并对收集的大约34000份回答进行数值化处理。
标题图片：茨城县国营Hitachi海滨公园（PIXTA）
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