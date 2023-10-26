公关不到位？茨城县魅力度第12次排名垫底

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品牌综合研究所实施的地区品牌调查显示，北海道连续15次雄踞魅力度排行榜榜首。而在15次调查中第12次排名垫底的茨城县，其实拥有水户的偕乐园、袋田瀑布、国营Hitachi海滨公园等众多充满魅力、令人向往的旅游景点。而且，这里也是一个美食的宝库，除了香甜的蜜瓜、爽脆的莲藕，冬天还有鮟鱇鱼火锅。排名毫无起色是因为过于低调？还是公关不到位？

民间调查企业品牌综合研究所实施的《地区品牌调查2023》显示，北海道是全国都道府县中最具魅力的地区。自开始针对都道府县实施调查的2009年以来，已连续15年雄踞榜首，并且在“旅游意愿度”和“（地方特产的）食品想起率”项目上也排名第一。京都府连续15年位列第二。尽管排名高低略有变化，但总体来看，前十名的阵容和前一年完全一致。

都道府县魅力度排行榜前十名

排名 都道府县 魅力度 1（1） 北海道 72.4（73.3） 2（2） 京都府 56.6（57.3） 3（3） 冲绳县 52.7（53.6） 4（4） 东京都 49.0（49.3） 5（5） 大阪府 43.3（43.2） 6（7） 福冈县 40.4（40.8） 7（6） 神奈川县 39.4（41.6） 8（8） 奈良县 37.2（36.9） 9（10） 石川县 33.4（33.1） 10（9） 长崎县 32.3（35.8）

出处：第18次《地区品牌调查2023》

排名栏和魅力度指数栏中的括号内数字为上一年数值

排名靠后的地区也和往年几乎没有变化。茨城县此次与上一次调查中垫底的佐贺县交换了位置，自2009年开始实施调查以来第12次排名垫底。

都道府县魅力度 后六名

排名 都道府县 魅力度 42（41） 德岛县 16.6（17.4） 42（43） 山口县 16.6（15.4） 44（44） 群马县 16.3（15.1） 45（45） 埼玉县 15.8（14.3） 46（47） 佐贺县 13.8（13.2） 47（46） 茨城县 13.7（13.5）

出处：第18次《地区品牌调查2023》

排名栏和魅力度指数栏中的括号内数字为上一年数值

市区町村的魅力度方面，札幌市连续3年（第9次）名列榜首。函馆市位列第三，小樽市位列第八，北海道有三个城市跻身前十。

市区町村魅力度排行榜

1（1） 札幌市 59.4 (63.9) 2（2） 京都市 57.8 (59.5) 3（3） 函馆市 56.6 (58.7) 4（8） 金泽市 53.1 (50.9) 5（7） 镰仓市 52.0 (52.1) 6（6） 神户市 51.8 (55.7) 7（4） 横滨市 50.7 (56.1) 8（4） 小樽市 50.6 (55.8) 9（9） 那覇市 46.4 (49.8) 10（12） 轻井泽町 46.1 (48.8)

出处：第18次《地区品牌调查2023》

排名栏和魅力度指数栏中的括号内数字为上一年数值。北海道内行政区域加了底色标注

地区品牌调查从2006年起每年实施一次。每次针对全国1000个市区町村和47个都道府县，向受访者询问认知度、旅游意愿、居住意愿以及地区资源评价等，并对收集的大约34000份回答进行数值化处理。

标题图片：茨城县国营Hitachi海滨公园（PIXTA）

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