报纸的信息可信度仅次于NHK，但订阅量持续下降

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过去，即便在早晚高峰时段拥挤不堪的电车中，手拿报纸，阅读当日主要新闻的乘客也不是少数。为了不影响周围乘客，他们会把报纸折叠成长条一段段地翻看，这在当年也是社会人的生活诀窍。如今，电车里很多看似是在用手机看新闻的人，其实他们却在全神贯注地玩游戏。

新闻通信调查会对全国5000人实施调查，要求受访者用0到100分来评价他们对各类媒体信息的信任程度，“NHK”得到67.0分（上一次调查67.4分），位居第一。“报纸”（66.5分）以微小差距紧随其后。如今已是收集信息主流手段的“互联网”仅得到49.5分。

调查于2023年8月至9月期间实施。为了避免偏向特定媒体用户，根据居民基本台账进行随机挑选后，采用留置调查方式针对全国5000名18岁以上民众实施了调查。共收到2871份回答。

报纸的订阅率（家中按月订阅）同比下降0.2个百分点至58.1%。开始实施调查的2008年时，订阅率高达88.6%，15年间下降了30多个百分点。

从报纸类型来看，全国性报纸订阅率同比下降0.6个百分点至26.4%，县报、地方报订阅率为23.8%，与上一年持平，地区性报纸订阅率同比下降0.6个百分点至7.8%。从全国性报纸订阅者的订阅方式来看，订阅“纸质版报纸”者多达92.4%，订阅“电子版报纸”者仅占2.0%，“纸质版和电子版”均订阅者占5.1%。

关于今后打算如何对待报纸，表示“将订阅纸质版报纸”的受访者最多，占比为46.3%。25.2%表示“在图书馆或互联网等渠道免费获取的信息已经足够，不会订阅报纸”，14.9%表示“就算免费，也不会看报纸”。

关于按月订阅报纸的理由，47.1%表示“看报是一种习惯”，39.3%表示“报纸上有其他方式无法获取的信息”。另一方面，关于不按月订阅的理由，绝大多数人表示因为“电视和互联网已经足够”，占比高达77.6%。

标题图片：PIXTA

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