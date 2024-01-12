日本世界遗产神社和寺庙的门票价格

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本文为读者梳理汇总了日本著名神社寺院的门票费用。

京都的世界遗产神社寺院

上贺茂神社 免费 特別参拜活动500日元 下鸭神社 免费 特別参拜活动500日元 东寺 金堂讲堂500日元 特別参拜活动期间可能另收费 清水寺 400日元 延历寺 1000日元 国宝殿500日元 醍醐寺 1000日元 特別参拜活动期间可能另收费 仁和寺 800日元 平等院 600日元 宇治上神社 免费 高山寺 1000日元 秋季另收入山费用500日元 天龙寺 500日元（庭园） 参拜各殿堂追加300日元 龙安寺 600日元 本愿寺 免费 二条城 800日元 含二之丸御殿的通票1300日元 金阁寺 500日元 银阁寺 500日元 西芳寺（苔寺） 4000日元（在线申请） 预约制

（截至2023年10月）

因满院秀美苔藓而闻名的“苔寺”西芳寺全面实行预约制，4000日元的参拜费显得格外“突出”。其他寺院基本都在500日元到1000日元之间，但红叶季或特别参拜活动期间也可能需要另付费。

金阁寺及以石庭闻名的龙安寺均于今年4月将参观费上调了100日元。

奈良的世界遗产神社寺院

法隆寺 1500日元 东大寺 600日元（大佛殿） 含博物馆的套票1000日元 兴福寺 700日元（国宝馆） 其他馆堂另收费，比如东金堂300日元 春日大社 免费 特别参拜活动500日元，国宝殿500日元 元兴寺 500日元 药师寺 1100日元 含特展的通票1600日元 唐招提寺 1000日元 平城宫遗迹 免费

（截至2023年10月）

奈良的法隆寺参拜费1500日元，药师寺1100日元。有些寺院的各个馆堂需要分别支付参拜费，请大家提前在官网上查询确认。

日光的世界遗产神社寺院

东照宫 1300日元 含宝物馆的套票2100日元 二荒山神社 免费 神社神苑300日元，神桥300日元，宝物馆1000日元 轮王寺 1000日元（套票） 个别设施单独收费

（截至2023年10月）

镰仓的主要神社寺院

鹤冈八幡宫 免费 宝物殿200日元 建长寺 500日元 圆觉寺 500日元 镰仓大佛 300日元

（截至2023年10月）

日光东照宫参拜费1300日元，含宝物馆的套票2100日元。如果还想参观美术馆，则需要800日元的入场费。尽管未被认定为世界遗产，但镰仓的主要神社寺院基本都把参拜费标准设定在500日元左右。

标题图片：清水寺的舞台游人如织，京都市东山区，摄于2022年12月（时事社）

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