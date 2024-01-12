日本世界遗产神社和寺庙的门票价格

日本世界遗产神社和寺庙的门票价格文化 旅游
本文为读者梳理汇总了日本著名神社寺院的门票费用。
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京都的世界遗产神社寺院
|上贺茂神社
|免费
|特別参拜活动500日元
|下鸭神社
|免费
|特別参拜活动500日元
|东寺
|金堂讲堂500日元
|特別参拜活动期间可能另收费
|清水寺
|400日元
|延历寺
|1000日元
|国宝殿500日元
|醍醐寺
|1000日元
|特別参拜活动期间可能另收费
|仁和寺
|800日元
|平等院
|600日元
|宇治上神社
|免费
|高山寺
|1000日元
|秋季另收入山费用500日元
|天龙寺
|500日元（庭园）
|参拜各殿堂追加300日元
|龙安寺
|600日元
|本愿寺
|免费
|二条城
|800日元
|含二之丸御殿的通票1300日元
|金阁寺
|500日元
|银阁寺
|500日元
|西芳寺（苔寺）
|4000日元（在线申请）
|预约制
（截至2023年10月）
因满院秀美苔藓而闻名的“苔寺”西芳寺全面实行预约制，4000日元的参拜费显得格外“突出”。其他寺院基本都在500日元到1000日元之间，但红叶季或特别参拜活动期间也可能需要另付费。
金阁寺及以石庭闻名的龙安寺均于今年4月将参观费上调了100日元。
奈良的世界遗产神社寺院
|法隆寺
|1500日元
|东大寺
|600日元（大佛殿）
|含博物馆的套票1000日元
|兴福寺
|700日元（国宝馆）
|其他馆堂另收费，比如东金堂300日元
|春日大社
|免费
|特别参拜活动500日元，国宝殿500日元
|元兴寺
|500日元
|药师寺
|1100日元
|含特展的通票1600日元
|唐招提寺
|1000日元
|平城宫遗迹
|免费
（截至2023年10月）
奈良的法隆寺参拜费1500日元，药师寺1100日元。有些寺院的各个馆堂需要分别支付参拜费，请大家提前在官网上查询确认。
日光的世界遗产神社寺院
|东照宫
|1300日元
|含宝物馆的套票2100日元
|二荒山神社
|免费
|神社神苑300日元，神桥300日元，宝物馆1000日元
|轮王寺
|1000日元（套票）
|个别设施单独收费
（截至2023年10月）
镰仓的主要神社寺院
|鹤冈八幡宫
|免费
|宝物殿200日元
|建长寺
|500日元
|圆觉寺
|500日元
|镰仓大佛
|300日元
（截至2023年10月）
日光东照宫参拜费1300日元，含宝物馆的套票2100日元。如果还想参观美术馆，则需要800日元的入场费。尽管未被认定为世界遗产，但镰仓的主要神社寺院基本都把参拜费标准设定在500日元左右。
标题图片：清水寺的舞台游人如织，京都市东山区，摄于2022年12月（时事社）
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