91%的受访企业对发票制度感到“担忧”

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旨在准确掌握消费税纳税额的发票（invoice，合规账单）制度已从今年10月开始实施。调查显示，由于这样做会增加工作负担等，因此有超过90%的受访企业表示感到“担忧”。

消费税发票制度已从今年10月开始实施。如果是没有标注适用税率和注册编号的发票，那么企业在缴纳消费税时，原则上将无法适用“进项税额扣除（从纳税额中扣除进货时已缴纳的消费税）”。

帝国数据库公司于制度实施不久后的10月6日至11日期间，就企业应对情况等问题实施了问卷调查（有效回答1494份），65.1%的受访企业表示应对“顺利”。28.5%表示“有些迟缓”，3.1%表示“严重迟缓”。

关于实施发票制度后是否有担忧，表示“有”的受访企业比例达到了91%。这反映出虽然整体上有三分之二的企业“应对顺利”，但绝大部分企业都有自己的担心。

关于担心的事项，选择“工作量增加”的受访企业最多，占比为71.5%，其次是“公司内部缺乏足够的理解与配合”（51.0%），“应对供货商”（50.1%）。

具体来说，一些企业担心“不同的交易对象，注册编号的标注方式有区别”“要确认是否标注了注册编号，如有漏标需要和对方确认，这些事务导致日常工作进展迟缓，会出现加班现象”“有些业务必须继续和（没有注册编号的）免税企业进行交易”。

标题图片：PIXTA

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