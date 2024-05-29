相较收入，更重视发挥个人特长

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关于孩子未来的职业，家长最看重的是“能够发挥爱好或特长”而非“收入”，并且还呈现出重视“对个人而言的良好工作环境”和“稳定性”的倾向。

升学教培机构荣光Seminar针对子女在上小学一年级至高中三年级的家长实施的调查显示，超过九成受访者表示“曾与孩子谈论过未来的职业”。关于谈话的时机，多数是在日常聊天或选择升学、毕业出路的时候。调查于2023年9月上旬至中旬期间实施，共收到2836份有效回答。

68.2%的小学生家长、46.1%的初中生家长和56.1%的高中生家长表示“孩子有将来想从事的职业”。

针对回答“孩子有将来想从事的职业”的家长，当进一步询问孩子是否有过为之而努力的行动时，65.9%的小学生家长、67.2%的初中生家长和85.6%的高中生家长表示“有过”。

对未来的设想比小学和初中生更加具体的高中生，似乎朝着实现目标方向在积极努力的比例更高。

当被问及针对孩子将来从事的职业，家长最重视什么时，选择“能够发挥爱好或特长”的受访者最多，选择该项的小学、初中、高中学生家长均超过了80%。此外，选择“收入”“对个人而言的良好工作环境”“稳定且长期的工作”的受访者也较多。

标题图片：PIXTA

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