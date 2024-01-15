2022年日本老年人护理费用创新高

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随着社会老龄化程度不断加深，2022年日本老年人护理费用达到了11.1912万亿日元，创历史新高。同比增长1600亿日元有余，增长率为1.5%。

日本厚生劳动省公布的2022年度《护理赔付费等实际情况统计报告》显示，包含护理保险赔付和个人负担部分在内的护理费用达到了10.9080万亿日元，同比增加了1586亿日元。其中，通过了“需要护理”认可后所产生的服务费用为11.1912万亿日元，同比增加1621亿日元；因病症相对较轻，只通过了“需要扶助”认可的人，他们主要利用的护理预防服务所产生的费用为2831亿日元，同比增加34亿日元。

人均费用（2021年4月审查数据）方面，护理服务为人均单月203100日元，同比增加3500日元，护理预防服务为人均单月27900日元，同比增加100日元。

此项调查始于推出护理保险制度的第二年，也就是2001年度，费用总额在这22年间翻了1.6倍以上。

从各个都道府县的护理服务平均费用来看，最高的鸟取县为223700日元，其次是冲绳（216100日元）、石川（216100日元）等。

2022年度的全年受益者（使用者）人数方面，护理服务受益者为5591600人，同比增加123000人（2.2%），护理预防服务受益者为1184700人，同比增加40400人（3.5%）。

2023年4月审批认定的需要护理和需要扶助的人数同比增加6万人至720万人。受益人数同比增加10万人至550万人，其中男性169万人，女性381万人，女性人数大大多于男性。

使用者较多的服务是居家护理援助（389万人）、辅助用具租赁（282万人）、入户护理（162万人）、上门护理（157万人）等。

标题图片：PIXTA

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