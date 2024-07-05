年收超千万日元人群，80%进行了投资

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近日一份针对年收入超过1000万日元人群的调查显示，其中80%的人在做投资，但其中55%的人并不信任他们的证券公司或银行的经理人员。

投资理财顾问企业FAMORE（总部位于大阪市）针对1005名年收入超过1000万日元的人士实施了《投资与金融意识状况调查》。结果显示，整体上有大约80%的受访者都进行了投资。作为投资对象，选择“股票”的受访者最多，占比为62.9%，其次是“投资信托”（47.4%）、“外币存款”（17.4%）。

针对目前未进行任何投资的210人，当被问及原因时，表示“缺乏相关知识/不知道怎么做”的人最多，占比为44.3%；其次是“担心本金缩水”（40.5%）、“怀疑是否真的能增值”（28.1%）。没有投资的人似乎多数属于谨慎派。

关于省钱和节税的办法，选择“利用NISA制度”的受访者最多，占比为45.2%。其次是“调整保险”（29.1%）、“利用iDeCo制度”（27.1%）。NISA是一种个人储蓄账户制度，旨在鼓励长期投资，理财收益可享受免税待遇；iDeCo是一种个人养老金账户制度，除了公共养老金外，还可以存放各种保险发放的个人养老金，所有本金可以享受全额收入税基抵扣，理财收益也无需纳税。从调查结果可以看出，人们试图有效运用制度规则，实现稳健理财。

关于是否信任证券公司和银行方面的业务经理，“信任”和“比较信任”的受访者比例合计为45.1%，还不到半数。

标题图片：PIXTA

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