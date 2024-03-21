日本约半数少年儿童平日不读书

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婴幼护理及教育服务企业倍乐生公司与东京大学联合实施的调查显示，大约半数受访少年儿童平日读书时间为零。对于孩子们来说，要抵挡电子游戏、智能手机等数码设备的诱惑实属不易。但大人们疏远读书的行为或许对他们的影响更大。

倍乐生综合研究所与东京大学社会科学研究所联合实施的《少年儿童生活与学习相关亲子调查》显示，大约一半的受访少年儿童平日读书时间为零。

调查在2015年至2022年期间总共实施了8次，对象为大约2万组调查样本家庭，采用的方式是持续追踪记录同一群儿童和家长的情况。2022年的数据显示，49.0%的受访儿童表示平日读书时间为“0分钟，即不读书”。从性别上看，男孩平日不读书的比例较高，从教育阶段看，年级越高平日不读书的比例越高。

观察整体的（单日）平均读书时间的变化可以发现，2015年为18.2分钟，2022年减少3.0分钟至15.2分钟。人们经常哀叹这种疏远读书的现象，而读书究竟可以产生怎样的效果呢？从孩子们自己的回答来看，读书时间较长的孩子往往认为自己在理解能力、思维能力和表达能力方面比较强。

看到这个结果，想必家长们都希望自己的孩子爱上读书。分析调查数据后发现，藏书较多的家庭的孩子，以及家长经常会传达读书重要性的孩子，读书时间较长。

另外，针对同一组群儿童追踪7年的结果显示，在上小学以前家长便大量给孩子读书听的组别，与没有给孩子读书听的组别相比，孩子从小学到初中的读书时间都相对较长。而且，在较早阶段养成读书习惯的孩子，之后也具有保持较长读书时间的倾向。基于这些数据，调查人员得出结论，认为要想增加孩子的读书时间，家庭环境和家长的影响非常重要。

标题图片：PIXTA

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