“遍地都是老板”的东京都港区

“遍地都是老板”的东京都港区财经 生活 社会
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东京商工调查公司针对全国约400万家公司实施的《总裁居住街区》调查显示，港区的“赤坂”继上次调查之后再次位列榜首。共有4099名总裁住在赤坂，比排在第二的新宿区西新宿多出700人以上。包括“赤坂”在内，港区共有6个街区跻身前十，可见其品牌魅力之高。
除港区外，新宿区“西新宿”和“新宿”排名靠前；涩谷区只有“代代木”进入前10名，但该区的“广尾”“惠比寿”“神宫前”三个街区进入了前20名。
第6名港区“芝浦”、第9名江东区“丰洲”、第12名中央区“胜鬨（hòng）”等高层公寓林立的临海区域也变得越来越具有存在感。
总裁居住街区排行榜
|街区
|总裁人数（人）
|1（1）
|港区赤坂
|4099
|2（2）
|新宿区西新宿
|3395
|3（3）
|港区六本木
|3241
|4（4）
|港区南青山
|3076
|5（5）
|涩谷区代代木
|3029
|6（8）
|港区芝浦
|2871
|7（6）
|港区高轮
|2782
|8（7）
|新宿区新宿
|2743
|9（11）
|江东区丰洲
|2734
|10（9）
|港区南麻布
|2654
出处：东京商工调查 括号内排名为2020年上一次调查数据
若从市区郡级行政区来看，东京23区包揽了前10名。世田谷区排名第一，共有54262位公司总裁在该区居住。本区的人口和家庭数量均居东京23区之首，成城、奥泽、深泽等幽静的住宅区具有很高的知名度。
港区排名第2，共有39516位总裁在该区居住，在区内总人口中的占比达到了15.1%，相当于6.6个区民中就有一人是总裁，可谓是“老板遍地”的一个区。或许是因为这里不断有高档公寓楼盘上市，对公司总裁们的吸引力越来越大。
涩谷区排名第3，共有29090位总裁在该区居住。本区排名从上一次调查的第5名上升两位。这里有许多古老又安静的住宅区，距离繁华商业街仅一步之遥。本区总人口中的总裁占比为12.6%，仅次于港区。
东京都内总裁居住地排行榜
|总裁人数（人）
|1
|世田谷区
|54262
|2
|港区
|39516
|3
|涩谷区
|29090
|4
|新宿区
|28968
|5
|大田区
|28114
|6
|练马区
|26865
|7
|杉并区
|25193
|8
|江户川区
|23436
|9
|目黑区
|23164
|10
|足立区
|23046
出处：东京商工调查
东京都之外的公司总裁人数最多的地方，是埼玉县川口市的20427人，另外千叶县的船桥市 和市川市等临近东京都的地区，总裁人数也较多。在关西圈，大阪府东大阪市和兵库县西宫市的排名比较靠前。
总裁人数较多的地区（东京以外）
|总裁人数（人）
|13
|埼玉县川口市
|20427
|20
|千叶县船桥市
|14389
|21
|大阪府东大阪市
|14221
|22
|千叶县市川市
|14147
|23
|兵库县西宫市
|13985
|24
|鹿儿岛县鹿儿岛市
|13883
|28
|千叶县松户市
|12523
|29
|大阪府丰中市
|12296
|32
|爱媛县松山市
|11501
|33
|栃木县宇都宫市
|11473
出处：东京商工调查
标题图片：PIXTA
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