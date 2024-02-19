“遍地都是老板”的东京都港区

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东京都港区平均6.6个居民中就有一人是公司总裁。或许是因为这里不断有高档公寓楼盘上市，对老板们的吸引力越来越大。

东京商工调查公司针对全国约400万家公司实施的《总裁居住街区》调查显示，港区的“赤坂”继上次调查之后再次位列榜首。共有4099名总裁住在赤坂，比排在第二的新宿区西新宿多出700人以上。包括“赤坂”在内，港区共有6个街区跻身前十，可见其品牌魅力之高。

除港区外，新宿区“西新宿”和“新宿”排名靠前；涩谷区只有“代代木”进入前10名，但该区的“广尾”“惠比寿”“神宫前”三个街区进入了前20名。

第6名港区“芝浦”、第9名江东区“丰洲”、第12名中央区“胜鬨（hòng）”等高层公寓林立的临海区域也变得越来越具有存在感。

总裁居住街区排行榜

街区 总裁人数（人） 1（1） 港区赤坂 4099 2（2） 新宿区西新宿 3395 3（3） 港区六本木 3241 4（4） 港区南青山 3076 5（5） 涩谷区代代木 3029 6（8） 港区芝浦 2871 7（6） 港区高轮 2782 8（7） 新宿区新宿 2743 9（11） 江东区丰洲 2734 10（9） 港区南麻布 2654

出处：东京商工调查 括号内排名为2020年上一次调查数据

若从市区郡级行政区来看，东京23区包揽了前10名。世田谷区排名第一，共有54262位公司总裁在该区居住。本区的人口和家庭数量均居东京23区之首，成城、奥泽、深泽等幽静的住宅区具有很高的知名度。

港区排名第2，共有39516位总裁在该区居住，在区内总人口中的占比达到了15.1%，相当于6.6个区民中就有一人是总裁，可谓是“老板遍地”的一个区。或许是因为这里不断有高档公寓楼盘上市，对公司总裁们的吸引力越来越大。

涩谷区排名第3，共有29090位总裁在该区居住。本区排名从上一次调查的第5名上升两位。这里有许多古老又安静的住宅区，距离繁华商业街仅一步之遥。本区总人口中的总裁占比为12.6%，仅次于港区。

东京都内总裁居住地排行榜

总裁人数（人） 1 世田谷区 54262 2 港区 39516 3 涩谷区 29090 4 新宿区 28968 5 大田区 28114 6 练马区 26865 7 杉并区 25193 8 江户川区 23436 9 目黑区 23164 10 足立区 23046

出处：东京商工调查

东京都之外的公司总裁人数最多的地方，是埼玉县川口市的20427人，另外千叶县的船桥市 和市川市等临近东京都的地区，总裁人数也较多。在关西圈，大阪府东大阪市和兵库县西宫市的排名比较靠前。

总裁人数较多的地区（东京以外）

总裁人数（人） 13 埼玉县川口市 20427 20 千叶县船桥市 14389 21 大阪府东大阪市 14221 22 千叶县市川市 14147 23 兵库县西宫市 13985 24 鹿儿岛县鹿儿岛市 13883 28 千叶县松户市 12523 29 大阪府丰中市 12296 32 爱媛县松山市 11501 33 栃木县宇都宫市 11473

出处：东京商工调查

标题图片：PIXTA

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