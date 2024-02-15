爱心专座，坐还是不坐？

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每当走进电车，常常看到只有爱心专座空着。既不是老年人，又没有伤病，也没有带小孩的你，坐还是不坐？实在让人难以抉择！

Wakamoto制药（东京都中央区）实施的线上问卷调查（1949人回答）显示，近七成（66.9%）受访者表示“坐过爱心专座”。

针对会坐爱心专座的理由，选择“有人需要时会让座”的人最多（618人），其次是“明明有空座，站着反而挡道”（501人）。似乎多数人抱有“只是因为空着才坐下，并不打算一直占着爱心专座”这样一种想法。

“不坐爱心专座的人”中，65%认为“应该为需要的人留着”。

关于孕妇标识，85%的受访者表示“知道”，可见社会认知度极高。

近80%的受访者表示，看到佩戴孕妇标识的人站着时，“即使自己坐在普通座位也会让座”，加上“如果坐了爱心专座会让座”的受访者，合计共有94%表示会让座。

54.9%的受访者表示曾给孕妇让过座。关于让座理由，除了“随时会给需要帮助的人让座”外，还包括“佩戴了孕妇标识”“肚子隆起”“看起来站着比较吃力”等外表上一目了然的理由。

标题图片：PIXTA

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