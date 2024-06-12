年轻人对晚年经济状况感到“不安”

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“少子老龄化不断加剧的问题明明不是年轻人造成的，最后吃亏的却是自己”——是不是18岁左右的年轻人们都会这么想呢？为了给光靠养老金无法度日的晚年做好准备，年轻人必须放弃玩乐，努力存钱，这可真是太悲催了。

日本财团针对1000名17到19岁青少年实施的《18岁意识调查》显示，大约60%的男性受访者和大约70%的女性受访者对自己将来年老后的经济状况感到“不安”。

针对表示“非常不安”和“有些不安”的受访者询问理由，选择“公共养老金制度难以维持”的受访者最多，占比为45.7%。女性受访者中更是有50%质疑养老金制度能否维持。

关于自己年老后打算赖以为生的资金来源，选择“自己的存款”的受访者最多，占比为34.2%，其次是“公共养老金”（28.5%）。30.7%的男性受访者选择了“自己的存款”，而女性受访者的这一比例为37.9%，相对更多。

关于自己缴纳的养老保险费和领取的养老金的平衡关系，大约60%的男性受访者和大约70%的女性受访者表示将来领取的养老金“会越来越少”。

关于假定按照规定缴纳了公共养老保险费，未来领取的养老金可以在多大程度上维持生活这个问题，仅有3.8%的受访者认为“光靠养老金基本可以维持生活”。而近三成（29.2%）受访者认为“光靠养老金基本无法维持生活”。

从认为“能维持30%左右”和“能维持10%左右”的受访者合计比例来看，超过60%的人预计养老金甚至不够生活费的一半。

标题图片：PIXTA

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