出租车司机短缺问题严重

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统计显示，截至2023年8月末，日本全国的出租车司机人数共计约为23万人。新冠疫情导致运营环境恶化，许多司机纷纷离职转行，相较于2019年3月末减少了大约20%。随着社会活动恢复正常，而今需求快速回升，在旅游景点等场所，抱怨“打不到车”的人越来越多。

新冠疫情平息之后，随着出行限制措施的解除，旅游和商务出行需求迅速提高，出租车司机短缺的问题正在日益加剧。帝国数据库公司针对在国内开展出租车和包车业务的2428家企业员工人数的变化情况实施了调查。结果显示，与2013年相比，69.7%（1691家）的企业表示员工人数“减少”。其中352家（14.5%）企业的减少率甚至高达“50%（半数）以上”。

从各都道府县（总公司所在地）员工人数“减半”的出租车公司比例来看，茨城县的比例最高（29.2%），其次是香川县（29.0%）、奈良县（25.0%）。埼玉县（17.1%）、大阪府（16.9%）等用车需求较大的城市地区员工人数“减半”的企业较少。

新冠疫情第一年的2020年，超过80%的出租车公司出现亏损，2022年的亏损企业比例降至46.7%。目前，除了需求回升外，得益于起步价上限的上调等因素，营收环境正在不断改善。但仍然难言拥有充分的余力涨薪，面对“疫情期间跳槽到其他公司或转行的员工不肯回来”“招不到年轻人”等现象，想要解决人手短缺的难题并非易事。

近段时间，引发人们热烈讨论的一个问题，便是是否应该放开一般人以私家车有偿搭载乘客“共享出行”。对此，出租车行业表达了担忧，例如“竞争激化将导致从业人员进一步流失”“在保证安全性方面问题较多”等。

标题图片：PIXTA

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