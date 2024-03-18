年纪越大的受访者对“遗产捐赠”的认知率越高

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如今，“孑然一身”的老年人越来越多，与其把遗产留给平时几乎没有往来的亲戚，不如考虑一下通过遗嘱方式把遗产赠予非营利组织的“遗赠”更好？

与欧美国家相比，日本常常被指缺乏“捐赠文化”，但NPO法人“全国儿童食堂支援中心Musubie”（东京都涩谷区）的调查显示，多达65%的受访者了解通过遗嘱方式向非营利组织等非法定继承人实施“遗赠”，而且实际在考虑遗赠的受访者占了一成。

NPO法人“全国儿童食堂支援中心Musubie”针对全国3000名40到79岁民众实施了此次调查。受访者中无论男女，年纪越大对遗赠的认知度越高，70到79岁群体的认知率超过了80%。但表示“非常了解”的受访者比例仅占整体的3.5%。

针对有意实施遗赠的受访者（311人），当被询问到理由时，表示“想为社会贡献”的人最多，占比为37.0%，其次是“想按自己的意愿处置财产”（32.5%）、“想对帮助过自己的人表达谢意”（19.0%）。

而关于无意实施遗赠的理由，选择“担心今后生活”的人最多，占比为39.9%，其次是“分配遗产的时候估计已留不下什么财产了”（31.2%）、“想把遗产留给法定继承人”（29.5%）。另外，当被问及“如何看待遗赠的意义和价值”这个问题时，认为那是“有钱人做的事情”的受访者最多，占到整体的54.6%。

为此次调查提供了支持的全国遗赠协会理事斋藤弘道表示说：“遗赠不对今后的生活开支造成影响，而且即使数额不大，也是伟大的善举。我感到有必要消除大家观念中‘担心生活费’‘有钱人的行为’这两大误解，有必要得到更广泛的理解”。

标题图片：PIXTA

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