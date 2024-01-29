日本328个地方政府采用伴侣制度

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2015年11月，东京都涩谷区和世田谷区开始推行从官方角度承认性少数群体（LGBTQ）的“伴侣制度”，到现在已有8年时间。目前，日本全国共有超过300个地方政府采用了该制度。

东京都涩谷区政府与特定非营利活动法人“虹色多元城市”实施的联合调查显示，截至2023年6月28日，共有328个地方政府采用伴侣制度。2022年6月时的这项数字为219，意味着一年间增加了超过100个。人口覆盖率达到70.9%。截至5月31日，“伴侣证明”发放件数（伴侣登记件数）为5171对。

伴侣制度指的是在收到共同生活的同性“夫妇”居民提出的申请后，承认其“相当于婚姻关系”，并发放相应证明的一种制度。获得证明后，在诸如申请入住区民住宅等方面，可以享受等同于家属的行政服务。

2022年4月，采用伴侣制度的地方政府超过了200个，同年11月，拥有1400万人口的东京都也开始实施，带动了该制度在全国范围全面推广。

目前，日本尚未承认同性“夫妇”之间的婚姻（同性婚姻），可以说伴侣制度是地方政府试图借此“补偿”当事人部分损失的一种举动。

围绕同性婚姻问题，一些同性伴侣认为同性婚姻禁令违反了保障“婚姻自由”和“法律之下人人平等”的宪法，于2019年向全国5个地方法院提起诉讼。2023年6月，福冈地方法院做出判决后，5个法院的一审判决尘埃落定。关于是否违宪的问题，札幌和名古屋地方法院判决“违宪”，大阪地方法院判决“合宪”，东京和福冈地方法院判决“现状属于违宪状态”，各地判断存在分歧。

标题图片：名古屋地方法院做出判决后，原告律师等人举起写有“判决违宪”等字样的条幅（2023年5月30日，名古屋中区，时事社）

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