富山县人喜欢泡热水澡，山梨县人喜欢长时间泡澡

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寒冷的冬夜，睡前泡个热水澡暖一暖发寒的身子……，这样做其实是不对的！剧烈的温度差可能会引发热休克，而且泡热水澡会刺激交感神经，有时反而难以入睡。

泡个澡放松心情温暖身体，片刻舒缓时间可以消除一天的疲惫。燃气具生产企业林内公司针对日本全国47个都道府县各50人实施的调查显示，53%的受访者表示“冬季每天都要泡澡”。而“每天只淋浴”不泡澡的受访者比例为17%。

在冬季泡澡的温度方面，选择“40度”的受访者最多，占比为31%，其次是“42度”（23%）、“41度”（17%）。富山县人最喜欢泡热水澡，平均温度为41.3度。

平均泡澡温度较高的地区

41.3℃ 富山 41.1℃ 鸟取、山口 41.0℃ 大阪、和歌山、长崎

（各县n=50）

出处：林内

在泡澡的时间方面，选择“10到14分钟”的受访者最多，占比为31%，整体上80%集中在5到24分钟之间。不过也有少数偏爱长时间泡澡的人，时间在“55分钟以上”。其中又以山梨县泡澡时间最长，平均为17.8分钟，其次是佐贺、大分、大阪。似乎并不是北海道和东北等严寒地区就喜欢长时间泡澡。

平均泡澡时间较长的地区

17.8分钟 山梨 16.7分钟 佐贺、大分 16.5分钟 大阪

（各县n=50）

出处：林内

主持了此次调查工作的东京都市大学教授早坂信哉表示，通过泡澡温暖身体，改善血液循环，有助于缓解虚寒体质的状态。健康的基本方法是在水温40度的浴盆中泡上10分钟。睡前90分钟是泡澡的黄金时间。

标题图片：PIXTA

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