长时间工作、无偿加班——难道我们公司是黑心企业？

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不得不听从一些无理的指示，承受一些无声的压力——这或许就是受雇之身的悲哀？如果不鼓起勇气发声拒绝，那么你可能就等于变成了那些无视劳动法和相关法律法规的黑心企业的“帮凶”……。

近年来，工作方式改革和合规意识快速普及，但似乎日本仍有不少设定过高任务目标、强迫员工长时间工作的所谓“黑心企业”。

经营和组织咨询服务企业识学公司（总部位于东京），针对全国20到59岁的企业员工实施的调查显示，38.6%的受访者表示“在黑心企业工作过”或“目前受雇于黑心企业”。

针对“如果被公司命令做一些包含违规或违法行为在内的黑心活儿时，你是否会服从”这个问题，有6.1%的受访者表示“会”，50.2%表示“可能会无可奈何地服从”。由此可以看出，尽管并非主动积极地参与其中，但被雇佣方也当了黑心企业的“帮凶”。

在黑心企业工作过的人中，79%表示“即使遇到‘黑心’问题，也没有找公司谈过”，言外之意似乎是对公司不抱希望，觉得“说了也没有意义”。

针对在黑心企业工作过的人，在询问他们感觉哪些地方“黑心”时，选择“离职率高”的受访者最多，占比为44.0%，其次是“长时间工作”（39.7%）、“无偿加班”（38.0%）等，排在前列的主要是和工作时间相关的项目。其中，还有人诉说了公司明显的违法行为，比如“为应付工作方式改革，把一半的加班时间算作了休息”“每月平均加班100小时，但公司说‘太多了’，于是被扣掉了加班费”等。

标题图片：PIXTA

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