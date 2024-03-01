许多企业年轻员工有“心病”

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新冠疫情肆虐期间，人与人的接触受到了极度限制。起初让人有些精神紧张的远程办公和视频会议，在习惯之后倒也觉得方便省事。如今，新冠病毒传染病的风险等级已经下调为5类传染病，而回归疫情前的状态又变成了一种新的压力……。

现在这个社会被称作压力社会。公益财团法人日本生产率本部针对上市公司人事负责人实施的《心理健康举措相关调查》显示，企业上班族的心理疾病“心病”问题正在以年轻人为主的群体中快速蔓延。

该调查显示，心理疾病问题最多的年龄段是“18到29岁”，在受访者中的占比猛增至43.9%，远超2021年调查时的29.0%，创历史新高，且首次超过了“30多岁”年龄段（26.8%）。

2008年以来，“18到29岁”这个年龄段患上心理疾病的人数逐渐增多，2017年、2019年及2021年的调查数据基本持平，而此次发生了重大变化。对此，日本生产率本部称，虽然仅凭调查结果无法准确判断，但“可以认为，疫情期间入职的年轻员工在远程办公模式下未能充分磨练人际交往和工作技能，新冠降为‘5类’传染病后恢复出勤这一变化，给他们造成巨大的精神压力”。

表示“自己公司内部存在心理疾病患病员工增多倾向”的受访者比例在2006年达到顶峰（61.5%）后趋于减少，2021年调查时创下历史最低值（22.9%），但本次调查又跃升到了45.0%。看似与之联动的是，表示“持平”或“减少倾向”的受访者比例均有所下降。针对这种变化，日本生产率本部分析道：“可以认为，这可能是由新冠疫情引发的工作方式和职场环境的变化，以及针对这些变化的适应过程所产生的影响造成的”，表示需要进一步关注此次回答增加倾向的人数激增只是伴随重大变化的短期现象，还是会作为一种新的趋势持续发展。

本调查始于2002年，原则上隔年实施，2023年7月至9月期间实施的第11次调查共向2847家企业邮寄了调查问卷，收到169家企业的回答。

标题图片：PIXTA

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