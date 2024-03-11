中老年群体，年纪越大越容易逃避现实？

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明知人固有一死，却总是不自觉地回避正视现实，心里想着“为时尚早”。似乎也有不少人觉得自己本来没多少财产，写遗书什么的太过夸张。近日出炉的一份报告显示，即使是中老年群体，也只有三分之一左右的人有意准备遗书。

随着老龄化问题日益发展，日本已经逐渐进入死亡人口增多导致人口加速减少的“多死社会”。人们打算在死后通过什么方式让下一代继承遗产呢？Authense法律事务所依据网络调查结果等数据汇总制作了《遗书年报2023》。

中老年群体（50岁以上）中，对遗书抱有“积极（非常积极和比较积极）”印象的人占到整体的65.5%。从年龄段来看，50到59岁年龄段的该数值为71.3%，60到69岁为64.6%，70到79岁55.8%。或许是在逃避现实，年纪越大，对“遗书”抱有积极印象的比例越低。

只有8.5%的受访者表示“有”制作遗书的计划，加上“算是有”（25.1%）的受访者，也只占到整体的35.6%。不愿制作遗书的三大理由分别是“自己的遗产少”“现在身体还好”“暂且和自己无关”。

对死亡缺乏意识的年龄段制作遗书的意愿更低，20到49岁整体上只有27.1%。

年纪越大，表示跟子女“已经谈过”遗言的受访者比例越高，70到79岁年龄段的该比例为18.3%。算上“想谈”“打算要谈”在内，合计比例达到了62.5%。但“已经谈过”遗言的人中大约半数表示“没有”制作遗书的意向。两者之间产生了矛盾，可以看出日本人制作遗书的意愿之低。

标题图片：PIXTA

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