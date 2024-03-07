日本人的英语能力持续下降

日本人的英语能力持续下降社会 教育
最新调查显示，在113个母语非英语国家和地区中，日本人的英语能力排在第87位。名次较上一年低了7位，在亚洲国家和地区中也处于较低水平。
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国际语言培训机构“EF英孚教育（EF Education First）”（总部位于瑞士）发布的2023年调查结果显示，在113个母语非英语国家和地区中，日本人的英语能力排在第87位，在亚洲23个国家和地区中排名第15位。日本被划分为五个等级中靠后的第四等级，即“能力较低等级（全球64到90位）”。
调查分析了全球大约220万人在线参加的免费测试数据，以“英语能力指数”的形式对各个国家和地区进行排名。各地区测试参与人数的比例分别是，欧洲34%，非洲和亚洲各占23%，中南美洲20%，中东地区13%。参与者年龄的中位数是26岁。
英语能力与日本相当的国家包括马拉维（86位）、阿富汗（88位）、墨西哥（89位）等。
在首次实施该调查的2011年，日本排名第14位，当时只有大约40个调查对象国，随着调查对象国家和地区逐渐增多，日本的排名开始不断下降。
英语能力最强的国家是荷兰，“极高水平”（1到12位）和“高水平”（13到30位）的国家大多为欧洲国家。
从亚洲国家和地区的情况来看，新加坡排名最高（第2位），其次是菲律宾（20位）、马来西亚（25位）和中国香港（29位）等。韩国和中国大陆分列第49和第82位，排名均高于日本。该机构指出，“东亚地区成年人的平均英语能力在过去4年间不断下降”，原因在于日本和中国的英语水平下滑。
2023年世界主要国家和地区英语能力排名
（母语非英语国家和地区：16位以下仅列出亚洲国家和地区）
|1
|荷兰
|2
|新加坡
|3
|澳大利亚
|4
|丹麦
|5
|挪威
|6
|瑞典
|7
|比利时
|8
|葡萄牙
|9
|南非
|10
|德国
|11
|克罗地亚
|12
|希腊
|13
|波兰
|14
|芬兰
|15
|罗马尼亚
|20
|菲律宾
|25
|马来西亚
|29
|中国香港
|49
|韩国
|57
|尼泊尔
|58
|越南
|60
|孟加拉国
|60
|印度
|64
|巴基斯坦
|67
|斯里兰卡
|73
|蒙古
|79
|印度尼西亚
|82
|中国
|87
|日本
|（以下略）
（EF英孚教育调查）
标题图片：PIXTA
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