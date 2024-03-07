日本人的英语能力持续下降

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最新调查显示，在113个母语非英语国家和地区中，日本人的英语能力排在第87位。名次较上一年低了7位，在亚洲国家和地区中也处于较低水平。

国际语言培训机构“EF英孚教育（EF Education First）”（总部位于瑞士）发布的2023年调查结果显示，在113个母语非英语国家和地区中，日本人的英语能力排在第87位，在亚洲23个国家和地区中排名第15位。日本被划分为五个等级中靠后的第四等级，即“能力较低等级（全球64到90位）”。

调查分析了全球大约220万人在线参加的免费测试数据，以“英语能力指数”的形式对各个国家和地区进行排名。各地区测试参与人数的比例分别是，欧洲34%，非洲和亚洲各占23%，中南美洲20%，中东地区13%。参与者年龄的中位数是26岁。

英语能力与日本相当的国家包括马拉维（86位）、阿富汗（88位）、墨西哥（89位）等。

在首次实施该调查的2011年，日本排名第14位，当时只有大约40个调查对象国，随着调查对象国家和地区逐渐增多，日本的排名开始不断下降。

英语能力最强的国家是荷兰，“极高水平”（1到12位）和“高水平”（13到30位）的国家大多为欧洲国家。

从亚洲国家和地区的情况来看，新加坡排名最高（第2位），其次是菲律宾（20位）、马来西亚（25位）和中国香港（29位）等。韩国和中国大陆分列第49和第82位，排名均高于日本。该机构指出，“东亚地区成年人的平均英语能力在过去4年间不断下降”，原因在于日本和中国的英语水平下滑。

2023年世界主要国家和地区英语能力排名

（母语非英语国家和地区：16位以下仅列出亚洲国家和地区）

1 荷兰 2 新加坡 3 澳大利亚 4 丹麦 5 挪威 6 瑞典 7 比利时 8 葡萄牙 9 南非 10 德国 11 克罗地亚 12 希腊 13 波兰 14 芬兰 15 罗马尼亚 20 菲律宾 25 马来西亚 29 中国香港 49 韩国 57 尼泊尔 58 越南 60 孟加拉国 60 印度 64 巴基斯坦 67 斯里兰卡 73 蒙古 79 印度尼西亚 82 中国 87 日本 （以下略）

（EF英孚教育调查）

标题图片：PIXTA

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