龋齿是一种传染病，“亲吻婴儿会传染”

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孩子睡着的样子太过可爱，忍不住就想亲上一口。看孩子吃饭费劲，就拿自己的筷子夹起饭菜送到嘴边大喊“来，张嘴！”——这些在幼儿家庭中常见的情景，其实潜藏着发生龋齿的风险。

龋齿是由变形链球菌等细菌（致龋细菌）引发的传染性疾病。新生婴儿的口腔中原本并不存在致龋细菌，但后来往往会经由父母或其他家庭成员等亲近人员的唾液染上致龋细菌。

总部位于东京都新宿区的乐天公司10月中旬针对全国400名家中有0到3岁子女的家长实施了一次问卷调查。针对“是否知道致龋细菌会传染孩子”这个问题，表示“知道”或“略有所知”的受访妈妈合计比例高达93%。虽然受访爸爸们的认知率略低于妈妈们，但表示“知道”或“略有所知”的合计比例也达到了82%。

针对表示知道的受访者，在询问他们获得相关知识的契机时，选择“妊娠健康检查”的妈妈最多，占比为26.3%，其次是通过“媒体”（25.3%）以及“牙科健康检查的知识普及”（22.0%）。受访爸爸方面，选择“媒体”的人最多，占比为28.7%，其次是“伴侣告知”（22.6%）。

顺便提一句，回答“伴侣告知”的受访妈妈占比仅为2.2%，在分享育儿信息方面，“妈妈向爸爸传递信息”的情况似乎占了绝大多数。

关于“是否有过担心伴侣或祖父母亲吻孩子或共用汤勺筷子时会传染致龋细菌的情况”，75.8%的受访妈妈和69.6%的受访爸爸表示“有过”或“经常有”。可以看出，父母们也注意到了日常身体接触和用餐过程中潜藏的危险。

标题图片：PIXTA

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