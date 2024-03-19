通过“约会软件”结缘者越来越多

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近日一份调查显示，近一年内结婚的受访者中，表示通过“约会软件”结缘的比例为25%，与“职场相识”并列第一。通过“相亲”结缘的人仅占1%。

明治安田生命保险公司10月通过线上方式针对20到79岁的已婚男女实施了一次以夫妇关系为主题的调查。共收到全国1620人（男女各810人）的回答。

结果显示，关于成为夫妇的机缘，整体上选择“职场同事、前辈、后辈”的受访者最多，占比为31.2%。其次是“朋友、熟人介绍”（23.6%）、“学校同学、前辈、后辈”（12.5%）。其中，从近一年内结婚的夫妇来看，“约会软件”和“职场同事、前辈、后辈”的占比均为25%，并列第一。

“约会软件”是一种帮助用户在网上寻找恋爱对象并进行交流的服务软件。关于使用这种软件的动机，受访者中回答较多的有“因为可以比较容易地结识异性”“因为职场没有机会结识合适的对象”“因为可以选择喜欢的对象”等。

新冠疫情期间，受到出行限制和远程办公的影响，与“职场同事、前辈、后辈”结婚的人数一度出现下降，而此次调查数据比上一次上升了10余个百分点。

整体上有15.4%的受访者表示“开展过”积极寻找结婚对象的“婚恋活动”。从年龄段来看，30到39岁群体中有此经历的人最多，平均每5人中就有1人（21.2%）是经过“婚恋活动”后结婚的。

从各个年龄段的“婚恋活动”方法来看，20到29岁人群的首选是“约会软件”（51%）。30到39岁人群首选“婚恋派对、婚恋活动”（50.9%），40到49岁人群则首选“联谊活动”（48.9%）。这一结果反映出了不同年代的婚恋潮流。

标题图片：PIXTA

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