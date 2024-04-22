职场女性中，“对皮肤有信心”者只占18%

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来自上司的不可理喻的命令、凡事都看领导脸色行事的同事、偏偏在想要早点回家的那天轰然而至的加班……。眉头皱纹加深，皮肤日渐粗糙，这一切都是公司的责任！？

化妆品制造销售企业DHC（总部位于东京都港区）针对1000名20到59岁的职场女性进行了一次有关皮肤问题的意识调查。仅有17.6%的受访者表示“对自己现在的皮肤有信心”，超过80%的受访者都缺乏自信。

关于皮肤的具体问题，20到29岁受访者中选择“毛孔”的人最多，占比为54.4%，其次是“粉刺、痤疮”（50.8%）、“皮肤粗糙”（50.8%）。30到39岁受访者选出的三大问题依次是“毛孔”（58.4%）、“色斑”（54.8%）和“干燥”（45.6%）。而40到49岁和50到59岁这两个年龄段的受访者中，选择“色斑”的比例分别达到70.0%和74.4%，占到了绝对多数。由此可以看出不同年龄段之间存在的明显差异。

整体上有63%的受访者认为造成皮肤问题的根源在于“职场环境”。其中，提到“工作和人际关系方面的压力”的人最多，占比为54.0%。

标题图片：PIXTA

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