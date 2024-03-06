原杰尼斯事务所性侵丑闻引发“脱粉”

日本信息库

过去，无论是电视剧还是综艺节目，感觉离了杰尼斯就不行，但杰尼斯创始人性侵问题曝光之后，粉丝们的心态发生了怎样的变化呢？

原杰尼斯（SMILE-UP.）创始人喜多川性侵问题或许可谓是2023年日本最具爆炸性的新闻之一。

数字营销企业Update公司（总部位于东京中央区）运营的otalab网站对全国6000名十多岁到49岁民众实施的调查显示，多达92%的受访者表示“知道原杰尼斯创始人性侵问题”。另外，有45%的受访者表示对原杰尼斯事务所的印象发生了变化。

针对曾是原杰尼斯粉丝的826人，在询问他们支持杰尼斯艺人的心情有无发生变化时，回答表示“没有变化”的受访者人数最多，占比为46.1%，其次是“情感更深了”（21.8%）。只有11.1%的受访者表示“已经脱粉”。

关于原杰尼斯事务所的未来，相较于“期待”（33%），更多人表示“担忧”（40%）。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。