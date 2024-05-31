走路散步越来越为人喜爱

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每当手机屏幕显示“今天没有达到热量消耗目标”“时间还早哦”之类的提示内容时，就会让人想走路去车站而非乘坐公交车。不可思议的是，像打游戏一般完成每天的目标，就不会觉得痛苦。年轻群体中走路散步人口增多难道是智能手机的效果？

笹川体育财团隔年实施一次《运动生活相关调查》。2022年的调查结果显示，48.3%的受访者每年走路散步一次以上，推算人口为4981万人。36.8%的受访者并非心血来潮或在体检之前突击锻炼，定期坚持每周走路散步一次以上的人口，推算为3795万人。1996年每周走路散步一次以上的实施率为13.6%，推算人口为1306万人，26年间实施率和推算人口都增加了近两倍。

从各年龄段的走路散步实施率来看，60到79岁以上这个年龄段“每年一次以上”和“每周一次以上”的实施率双双第一，而20到39岁这个年龄段的实施率最低。不过，60到79岁以上年龄段的实施率在2010年以后几乎没有明显变化，而20到39岁年龄段每周一次的实施率在2016年以后出现了显著上升。

笹川体育财团相关人士分析认为，“可以推断，拍摄图片和视频、社交媒体发帖、定位信息游戏和步数记录等基于手机软件的各种玩法促进了年轻人群走路散步实施率的上升。60岁以上人群的实施率在过去10年间基本没有明显变化，在这种背景下，近年来带动走路散步实施率上升的年轻群体的动向今后将继续受到关注”。

标题图片：PIXTA

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