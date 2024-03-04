2023年最受欢迎的新生儿名字榜单

2023年最受欢迎的新生儿名字榜单家庭 生活 文化 财经
从小茁壮成长，将来过上幸福生活，最好还能尽情地施展才华——家长们在给孩子取名时总是怀着这样恳切的心愿。刚刚过去的一年里，在女孩的名字中使用“结”和“爱”等会让人联想到人与人的羁绊的字眼，在男孩的名字中使用会让人联想到大海和天空的字眼的家长较多。
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明治安田生命保险公司每年实施的新生儿名字调查显示，2023年最受欢迎的新生女孩名字是“阳葵（发音为himari、hinata）”，最受欢迎的男孩名字是“碧（发音为ao、aoi）”。
“阳葵”已连续两年（第三次）位列榜首。意为阳光的“阳”字，加上代表向阳植物的“葵”字，寄托着家长希望女儿性格开朗，积极乐观健康成长的美好心愿。2019年以后，阳葵这个名字一直排名靠前，已经成为令和年代初期深受人们喜爱，具有代表性的一个名字。
或许是因为许多家长都喜欢在2022年国际足联卡塔尔世界杯比赛中大显身手的田中碧，新生男孩的名字中，“碧”字的排名从2021年的第13位跃升至2022年的第4位，2023年更是自开始调查以来首次位居榜首。同样，在世界杯比赛中表现出色的堂安律选手名字中的“律”字，也从上一年的第25位大幅上升到了第4位。
女孩的名字中，使用“结”“爱”“紬”等会让人联想到人与人的羁绊的汉字，听起来温柔动听的名字排名靠前。男孩的名字中，会让人联想到天空和大海，听起来感觉雄伟清透的名字较多。
在名字的读法方面，“ema”连续两年位居最受欢迎的女孩名字榜首，“haruto”连续15年位居最受欢迎的男孩名字榜首。名字使用的汉字方面，“爱”字位居女孩名字榜首，“翔”字位居男孩名字榜首。
本次是第35次实施该调查。依据该公司截至2023年9月的保险合同用户信息，对2023年出生的6951名女婴和6957名男婴进行了统计。
最受欢迎的女孩名TOP10
|排名（上一年排名）
|名字/主要读法
|1（1）
|阳葵/himari、hinata
|2（2）
|凛/rin
|3（30）
|紬/tsumugi
|4（8）
|结爱/yua、yuna
|5（4）
|结菜/yuina、yuna
|5（7）
|澪/mio
|5（9）
|芽依/mei
|5（40）
|心春/koharu
|9（4）
|阳菜/hina、haruna
|9（9）
|咲茉/ema
|9（18）
|翠/sui、midori
|9（20）
|结月/yuzuki
|9（36）
|爱/ai、mana
|9（36）
|彩叶/iroha
出处：明治安田生命保险
最受欢迎的男孩名TOP10
|排名（上一年排名）
|名字/主要读法
|1（4）
|碧/ao、aoi
|2（4）
|阳翔/haruto、hinato
|2（9）
|暖/dan、haru
|4（25）
|律/ritsu
|5（1）
|苍/aoi、sou、ao
|6（4）
|飒真/souma、fuuma
|7（3）
|涟/ren
|8（1）
|凪/nagi、nagisa
|8（4）
|凑/minato
|8（17）
|凑斗/minato
出处：明治安田生命保险
标题图片：PIXTA
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