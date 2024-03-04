2023年最受欢迎的新生儿名字榜单

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从小茁壮成长，将来过上幸福生活，最好还能尽情地施展才华——家长们在给孩子取名时总是怀着这样恳切的心愿。刚刚过去的一年里，在女孩的名字中使用“结”和“爱”等会让人联想到人与人的羁绊的字眼，在男孩的名字中使用会让人联想到大海和天空的字眼的家长较多。

明治安田生命保险公司每年实施的新生儿名字调查显示，2023年最受欢迎的新生女孩名字是“阳葵（发音为himari、hinata）”，最受欢迎的男孩名字是“碧（发音为ao、aoi）”。

“阳葵”已连续两年（第三次）位列榜首。意为阳光的“阳”字，加上代表向阳植物的“葵”字，寄托着家长希望女儿性格开朗，积极乐观健康成长的美好心愿。2019年以后，阳葵这个名字一直排名靠前，已经成为令和年代初期深受人们喜爱，具有代表性的一个名字。

或许是因为许多家长都喜欢在2022年国际足联卡塔尔世界杯比赛中大显身手的田中碧，新生男孩的名字中，“碧”字的排名从2021年的第13位跃升至2022年的第4位，2023年更是自开始调查以来首次位居榜首。同样，在世界杯比赛中表现出色的堂安律选手名字中的“律”字，也从上一年的第25位大幅上升到了第4位。

女孩的名字中，使用“结”“爱”“紬”等会让人联想到人与人的羁绊的汉字，听起来温柔动听的名字排名靠前。男孩的名字中，会让人联想到天空和大海，听起来感觉雄伟清透的名字较多。

在名字的读法方面，“ema”连续两年位居最受欢迎的女孩名字榜首，“haruto”连续15年位居最受欢迎的男孩名字榜首。名字使用的汉字方面，“爱”字位居女孩名字榜首，“翔”字位居男孩名字榜首。

本次是第35次实施该调查。依据该公司截至2023年9月的保险合同用户信息，对2023年出生的6951名女婴和6957名男婴进行了统计。

最受欢迎的女孩名TOP10

排名（上一年排名） 名字/主要读法 1（1） 阳葵/himari、hinata 2（2） 凛/rin 3（30） 紬/tsumugi 4（8） 结爱/yua、yuna 5（4） 结菜/yuina、yuna 5（7） 澪/mio 5（9） 芽依/mei 5（40） 心春/koharu 9（4） 阳菜/hina、haruna 9（9） 咲茉/ema 9（18） 翠/sui、midori 9（20） 结月/yuzuki 9（36） 爱/ai、mana 9（36） 彩叶/iroha

出处：明治安田生命保险

最受欢迎的男孩名TOP10

排名（上一年排名） 名字/主要读法 1（4） 碧/ao、aoi 2（4） 阳翔/haruto、hinato 2（9） 暖/dan、haru 4（25） 律/ritsu 5（1） 苍/aoi、sou、ao 6（4） 飒真/souma、fuuma 7（3） 涟/ren 8（1） 凪/nagi、nagisa 8（4） 凑/minato 8（17） 凑斗/minato

出处：明治安田生命保险

标题图片：PIXTA

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