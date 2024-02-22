2024年迎来创立100周年的日本企业有多少？

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2024年，日本将有2000多家公司迎来百年华诞，零食制造商波路梦公司（BOURBON）就是其中之一。

帝国数据库公司的统计显示，2024年全国共有2019家企业迎来创业100周年。其中较为有名的企业主要包括波路梦、大金工业、多美（TakaraTOMY）、日清Cisco等。

100年前的1924年，是第一次世界大战（1914-1918年）结束五年之后。经济仍未从战后萧条中完全走出，1923年9月1日又遭遇了关东大地震，之后以东京为中心的首都圈开始了灾后重建。在这一年创立的企业，可以说经历了地震危机、全球经济危机、第二次世界大战，在风云激荡的时代幸存了下来。100年间，这些企业得到了社会的认可，走过了漫长的岁月，在此向他们表示敬意。

2024年创立满100周年的知名企业

大金工业（大阪市） 空调设备领域市场占有率全球第一 波路梦（新潟县柏崎市） 经典零食Le Monde可可奶油蛋卷和迷你帆船巧克力夹心饼干Alfort 多美（东京都葛饰区） 牢牢抓住孩子们的心。丽佳娃娃、多美小汽车 日清Cisco（大阪市） 椰味脆派饼干深受喜爱

依据帝国数据库资料制作

历史更长的周年纪念企业中，有创立于江户初期的1624年，被誉为蜂蜜蛋糕鼻祖的福砂屋（长崎市），今年将迎来了400周年华诞。这家老字号现在已经传到了第16代，时至今日，依然坚持纯手工烤制蛋糕，不使用搅拌器等工具，最大限度保持着传统的风味。

时尚精品店URBAN RESEARCH公司迎来创立50周年。这家企业诞生于大阪，最初经营牛仔休闲服饰。

2024年满整十周年的知名企业

400年/蜂蜜蛋糕鼻祖福砂屋（长崎市） 坚守古法制作蛋糕的老字号 300年/伊势甚本社（茨城县水戸市） 婚庆场地、酒店 200年/大和屋（埼玉县熊谷市） 内装修工程、木材和建材批发 50年/URBAN RESEARCH（大阪市西区） 经营时尚精品店URBAN RESEARCH 50年/美国家庭人寿保险（东京都新宿区） 癌症保险、医疗保险、工资补充保险

依据帝国数据库资料制作

标题图片：深受人们喜爱的波路梦零食（nippon.com日本网 编辑部拍摄）

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