近七成年轻人赞成举办世博会

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2025年日本国际博览会（大阪关西世博会）的会场建设费用，因较最初计划激增90%而遭到各方的猛烈抨击；而日本财团（会长笹川阳平）11月21日发布的《第59次日本财团18岁意识调查》结果显示，近七成18岁左右的年轻人赞成举办世博会。

距离2025年大阪关西世博会开幕只剩下400天左右的时间，会场建设费用飙升和外国场馆建设迟缓等问题依然堆积如山。

日本财团为了解年轻人的想法而长期实施的《18岁意识调查》，向受访者询问了对举办世博会的看法。结果显示，31.4%表示“赞成”，36.7%表示“相对而言比较赞成”，合计近七成持赞成态度。只有1.7%表示“反对”，4.9%表示“相对而言比较反对”。从性别来看，男性受访者表示“不知道、不想回答”的比例较低，明确表示“赞成”或“反对”的人数均多于女性受访者。

关于赞成的理由，回答“有望产生经济效果”的受访者最多，占比为55.9%；认为“是传播日本文化的机会”的人数次之（53.2%）。而反对派的理由，主要是“相对于预算来看，可以产生的效果偏少”（51.5%）、“不宜花费庞大预算”（42.4%）等。

关于“世博会的性价比（预算和效果之间的关系）”这个问题，16.1%的受访者认为“好”，22.9%认为“不好”，可以看出赞成派中也有一定数量的人担心“性价比”。

当被问及之前是否知道要举办世博会、是否想去参观时，10.3%的受访者表示“知道大概情况”，57.2%表示“知道要举办”，整体上近七成受访者都有所了解。28.6%表示“想去”，22.5%表示“不想去”。

此次调查实施于2023年10月30日和31日，对象为全国1000名17到19岁的年轻人。《18岁意识调查》始于2018年10月，多年来围绕18岁左右年轻人的价值观、对政治和选举的态度、对社会问题的理解等思想意识展开了持续性的调查。

标题图片：PIXTA

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