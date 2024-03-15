大约五成受访者从中小学开始佩戴隐形眼镜

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从硬性到软性，再到透氧型镜片，隐形眼镜在不断改良进步。光学镜片生产商豪雅（HOYA）公司的调查显示，日本的隐形眼镜初次佩戴者呈现低龄化倾向，约半数的受访者从中小学就已开始佩戴隐形眼镜了。

豪雅公司针对年龄跨度从小学生到49岁的1000名隐形眼镜佩戴者实施了一次问卷调查。结果显示，15到19岁受访者中，从“小学低年级”开始佩戴隐形眼镜者占4.5%，“小学高年级”占10.0%，“初中”占40.5%，在初中以前就开始佩戴的受访者比例合计达到了55.0%。

把“小学到19岁”期间开始佩戴隐形眼镜的受访者抽选出来，按照年龄段对结构占比进行比较发现，越年轻的人群，从中小学开始佩戴的人越多，初次佩戴隐形眼镜者呈现低龄化倾向。尤其是现在15到19岁的受访者，与40到49岁的受访者相比，从小学开始佩戴的比例高出了80%以上。

针对佩戴隐形眼镜的小学和初中生以及他们的家长，当被问及佩戴隐形眼镜“有哪些好处”时，选择“变得活泼和喜欢社交了”的受访者最多，选择此项的家长和孩子的占比分别为36.0%和37.5%。其次是“参加社团活动的意愿提高了”“可以打扮得更时髦了”。豪雅公司相关人士分析认为，通过佩戴隐形眼镜，拓展了视线范围，可以尽情地活动身体，这应该有助于激发孩子们自身的积极性。

当被问及“有哪些坏处”时，选择“费用较高”的受访者最多，家长和孩子的占比分别为52.0%和53.0%。此外，选择“佩戴摘取和护理比较麻烦”“眼科检查花时间、比较麻烦”的人也较多，豪雅公司相关人士表示，隐形眼镜属于“高等级管理医疗器械”，在初次佩戴者不断低龄化的背景下，定期接受眼科检查、了解正确的使用方法和挑选方法变得愈发重要。

标题图片：PIXTA

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