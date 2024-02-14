2022年刑事犯罪案件20年来首次转为增加

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为防控新冠疫情的行动限制解除后，盗窃等犯罪数量出现增长。截至2021年已连续19年减少的刑事犯罪案件数在2022年转为了增加。

法务省发布的2023年版《犯罪白皮书》显示，2022年的刑事犯罪案件数量由上一年的568104件增加至601331件，同比增加5.8%。这是2002年以来，即20年来首次转为增加。其中，盗窃案件为407911件，占到整体的近七成。

2022年，全国共发生凶杀案853件（同比减少21件），抢劫案1148件（同比增加10件），纵火案781件（同比增加32件）。

共计逮捕169409人，其中初犯88226人，再犯81183人。

2020年的再犯率为47.9%，同比下降0.7个百分点。近年来再犯率持续上升，但从2021年以来已连续两年下降。

少年（14岁以上20岁以下）刑事犯罪被捕人员自2004年以来持续减少，但2022年时隔19年再次出现增加，共计20912人（同比增加2.5%）。

法务省首次对犯罪少年年幼时期的状况进行了专题分析，并在白皮书中公布了分析结果。其中，列出年幼时期是否遭受过的虐待、家人是否存在精神疾患或依赖症、是否遭遇过家庭暴力等“不利的童年经历（ACE：Adverse Childhood Experiences）”等12项问题，对2021年被送入少管所的591名13岁到19岁犯罪少年展开了调查。

结果有61.0%表示“曾遭受家人殴打、踢踹等身体暴力”，43.8%表示“曾被家人说过让自己伤心的话，遭受过精神暴力”。相较于对受到保护观束处分的少年所做的相同调查，少管所收容少年遭遇的“不利童年经历”比例明显较高。

标题图片：神奈川县警方侦查人员在凶案现场附近进行调查，2023年11月2日，横滨市中区（时事社）

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