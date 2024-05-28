三成受访家长对初中教育感到不满意

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想必家长们都希望自己的孩子能够度过充实的校园生活，掌握在社会上生存的能力。近日一份调查显示，大约有30%预定考高中的学生家长对学校教育感到不满意。

运营比较服务网站的WebCrew公司（总部位于东京都世田谷区）针对预定考高中的学生家长实施调查，询问了他们对学校教育的真实想法。调查于2023年10月中旬实施，共获得1005份有效回答。

关于对学校教育的整体评价，表示“比较满意”的受访者最多，占比为60.5%，只有11.5%表示“非常满意”。而表示“不太满意”和“不满意”的受访者合计占比为28.3%，意味着近三成家长对初中教育感到不满意。具体来说，有人表示“可能老师水平也有差异，但更主要的是上课时间不够。可以像以前一样周六也上课”。还有人表示，光靠学校上课学得不扎实，为了弥补这方面的不足，一直让孩子上辅导班。家长们表示，他们在教育质量和时间上都感到有不满意之处。

关于对学校教育的“认可之处”和“不认可之处”，受访者中认可“学科班主任制”的最多，占比为20.5%，其次是“基础学习指导”（19.4%）；而“以定期考试为中心的评估方法”最不受受访者认可，占比为12.4%，其次是“基础学习指导”（11.9%）。

着眼于将来，在希望孩子掌握的东西、学习的技能方面，认为“沟通能力”（55.1%）和“通识素养”（51.7%）特别重要的家长均超过了半数。认为“数字知识能力”和“信息收集和分析能力”特别重要的家长占比均不到10%。

标题图片：PIXTA

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