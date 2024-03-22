疫情平息后，企业交际费回升

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针对企业用于接待的交际费，日本政府及执政党决定将免征税额度从每人5000日元提高到10000日元，并已写入2024年度税制修订大纲。据说除了考虑到物价飙升导致餐饮费上涨的因素外，此举也是为了扶持因为疫情而陷入困境的餐饮行业。

新冠疫情平息后，接待生意伙伴、与同行开展信息交流会等公司外部交流活动日趋活跃。

帝国数据库公司针对已核实2022财年决算中“接待交际费”支出动向的大约15万家企业（500万人份）的交际费用进行了推算。结果显示，员工单人单月交际费平均为18192日元，较上一年度大幅增加20%以上。2019财年的该数值曾达到过去10年最高水平的23383日元，但由于新冠疫情导致企业人员主动减少接待活动，2021财年降至16653日元，创下过去10年最低值。

2023财年决算按截至11月的数据来看，已查实的企业员工单人交际费平均值大约在每月18400日元左右，可能会恢复至2019财年疫情前峰值的90%左右。

从支出金额来看，2022财年员工单人每月支出“1000到5000日元”的企业最多，占比为24.7%。整体上，“1万日元以下”的合计比例为50.9%，“1万日元以上”的合计比例为49.1%，基本上以1万日元为分水岭，各占一半。

从行业来看，2022财年员工单人交际费最高的是“房地产行业”（59515日元）。帝国数据库公司认为，主要原因可能在于这个行业与物业公司、合作建筑企业等之间的人员交流范围较广。共有8个行业员工单人每月交际费超过2万日元，比如“土木建筑工程承包行业”（29000日元）和“汽车和自行车零售行业”（23707日元）等。从都道府县来看，单人交际费最高的是“大阪府”（28324日元），其次是“奈良县”（25366日元）、“福冈县”（23732日元），关西以西的企业交际费支出偏多的倾向较为突出。

交际费支出较多的行业（2022财年）

支出较多的行业 交际费/月（日元） 房地产行业 59515 土木建筑工程承包行业 29000 汽车和自行车零售 23707 专业服务行业（会计事务所等） 22549 设备工程行业 21919

土木建筑工程承包行业，指的是在建筑工地等场所承包工程的承包商

出处：帝国数据库

标题图片：PIXTA

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