三分之一未婚日本人“没有约会经验”

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人力资源巨头Recruit实施的调查显示，如今不止是未婚、不婚的问题突出，单身男女中“没有约会经验”的比例甚至也达到了34.1%。难道想要遏制少子化的发展已经毫无希望？

Recruit为了解日本民众恋爱和结婚状况而实施的调查显示，20到49岁的未婚人士中，“现在有恋人”的比例为29.7%。而“没有约会经验”的受访者比例达到34.1%，创开始实施调查以来的最高水平。

20到29岁受访者中，“没有约会经验”的男性比例较上一次调查增加11.8个百分点至46.0%，女性增加5.5个百分点至29.8%，均较过去呈现增加倾向。

“（始终还是）想结婚”的女性受访者比例为49.3%，男性为43.5%，均跌破了半数。虽然女性受访者“想结婚”的比例高于男性，但较上一次调查出现大幅下降。

关于不想结婚的理由，女性受访者中选择“行动和生活方式会受限”的人最多，占比为40.5%，男性受访者中选择“经济上会变得不宽裕”的人最多，占比为42.5%。女性对自由受限更具排斥倾向。

调查于9月上旬实施，对象为全国20到49岁的未婚男女。共回收1200份样本。

标题图片：PIXTA

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