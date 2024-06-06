日本学生“阅读理解能力”大幅提升

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以前有一本名为《倾向与对策》的高考辅导书。根据考试出题倾向，找出对策，顺利考上大学——书名的人很好地抓住了考生们的这种心理。只要参加考试，就想考到平均分以上，最好还能拿到好名次……这便是人类的可悲之处。

经济合作与发展组织（OECD）针对81个国家和地区大约69万名15岁少年实施的2022年国际学生评估项目（PISA）显示，日本学生的“阅读理解能力”名次，从2018年调查时历史最低的第15位上升至历史最高的第3位，实现了V型回升。上一次调查排在第5位的“科学应用能力”此次升至第2位，之前排在第6位的“数学应用能力”升至第5位，均在全球第一梯队。新加坡学生在这三个领域的排名均位居榜首。2018年调查时曾包揽各项第一的“北京市、上海市、江苏省、浙江省”因为疫情期间学校停课而没有参加此次调查。俄罗斯和白俄罗斯未被允许参加。

国际学生评估项目始于2000年，每隔3年实施一次。受新冠疫情影响推迟了一年实施的此次调查是疫情后的首次调查。在多个国家学生学力下降的背景下，日本学生基本保持了一贯的水平。OECD相关人士指出，这可能是因为与别国相比，日本的学校停课时间较短之故。

日本的平均分数，分别是阅读理解516分（增加12分）、数学536分（增加9分）、科学547分（增加18分），3个领域的分数均较上一次调查有所上升。在阅读理解和科学方面的低分学生占比减少，在数学和科学方面的高分学生占比增加。

在2003年的第2次调查中，日本学生的阅读理解能力从第8位骤然滑落至第14位，一度出现了“PISA危机”的说法。2006年调查时进一步下滑至第15位，导致社会上针对所谓“宽松教育”的批判声浪高涨。之后，通过修订《学习指导要领》增加了学习内容和课时数，促使了成绩的上升。但在2018年调查时，阅读理解能力再次下滑至第15位，这又一次加剧了日本的危机感。据分析，从2021年起，日本的《学习指导要领》在初中倡导推行“主体式、对话式的深入学习，即主动学习（Active learning）”，在授课过程中充分考虑到了PISA的出题倾向，这也是学生们在此次调查中取得好成绩的一个重要因素。

标题图片：PIXTA

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