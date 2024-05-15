44%的受访者自我感觉患有“手机依赖症”

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无论是在摇晃的电车中，还是等待信号灯过马路的片刻时间，又或是中午的吃饭休息时间，许多人都早已习惯了随时刷手机的生活。市场调查分析企业Cross Marketing实施的调查显示，超过70%的受访者切身感觉到眼睛疲劳。

Cross Marketing（东京都新宿区）2023年11月对2400名20到79岁民众实施的调查显示，29%的受访者最近一个月“经常觉得眼睛疲劳”，41%“偶尔觉得眼睛疲劳”，合计有70%的受访者切身感觉到了眼睛疲劳的问题。尤其是50到59岁的受访者中，几乎四分之三（76%）的人都有这种感觉。这或许和老花眼的加剧也有关系。

听到“眼睛疲劳”，大家首先就会想到“手机”。针对使用智能手机的受访者询问他们平日和假日每天的平均使用时间时，整体上回答“2到3小时”的人最多，占比为36%。各年龄段的该比例也都在30%到40%之间。回答“8小时以上”的整体比例也有6%，20到29岁人群的该比例更是达到了12%。概括而言，20到29岁、30到39岁这两个年龄段，平均每两人中就有一人每天使用手机的时间超过4小时。

10%的受访者“觉得自己严重依赖手机”，34%“觉得自己有些依赖手机”，自我感觉患有手机依赖症的合计比例达到了44%。从年龄段来看，以40到49岁年龄段为界，20到29岁、30到39岁这两个年龄段自我感觉依赖手机的人较多，50到59岁、60到69岁、70到79岁这三个年龄段多数人没有这种感觉。自我感觉依赖手机的受访者中，许多人表示“一拿起来就放不下”“不看手机就觉得不踏实”“不看手机就觉得焦虑”。

“数字排毒（digital detox）”被视为戒除手机依赖症的一种办法，指的是在一定时间内不要接触手机、电脑等数字设备，14%的受访者表示“没听说过，也不知道是什么意思”，19%表示“听说过，但不知道是什么意思”。意识到了手机成瘾对策的人仅有三分之一。

标题图片：PIXTA

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