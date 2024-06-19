宠物猫狗也迈入了老龄化时代

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许多宠物主人，即使自己的生活没有那么健康，也要坚持给心爱的毛孩子吃国产食材的主粮和保健品，还要给他们定期体检，争取及早发现疾病。在这样优越的生活环境下，小猫小狗正变得越来越长寿。

宠物保险企业Anicom控股公司（总部位于东京）发布的《2023家庭动物白皮书》显示，依据公司宠物保险合同计算出的2021年宠物犬平均寿命为14.2岁（同比+0.1），宠物猫平均寿命为14.7岁（同比+0.3）。可以看出，自该公司开始实施此项调查的2008年以来，宠物正逐渐变得越来越长寿。

如今小猫小狗都普遍养在室内，遇到事故或生病的风险都大大减少，而且关于动物健康和医疗的研究不断发展，还开发出了针对不同品种和年龄的宠物粮食，宠物过上了更加健康的生活，可以认为这些因素对宠物的长寿化产生了影响。

《家庭动物白皮书》公布了与该公司签订宠物保险合同最多的前40种宠物狗和前20种宠物猫的平均寿命。宠物犬方面，小型犬呈现出长寿倾向。

各种宠物犬的平均寿命（较长）2021年度

平均寿命（年） 玩具贵宾犬 15.3 兔型腊肠犬 15.0 甲斐犬 15.0 米克斯犬（10公斤以下） 14.8 迷你腊肠犬 14.8

出处：Anicom控股公司

各种宠物犬的平均寿命（较短）2021年度

平均寿命（年） 伯恩山犬 8.8 斗牛犬 8.8 金毛寻回犬 10.7 法国斗牛犬 11.2 西伯利亚雪橇犬 11.4

出处：Anicom控股公司

各种宠物猫的平均寿命（较长）2021年度

平均寿命（年） 布偶猫 15.9 日本猫 15.5 米克斯猫 15.2 波斯猫 15.1 美国反耳猫 14.4

出处：Anicom控股公司

各种宠物猫的平均寿命（较短）2021年度

平均寿命（年） 米努特猫 9.2 褴褛猫 12.5 异国短毛猫 12.8 缅因猫 13.0 英国短毛猫 13.1

出处：Anicom控股公司

标题图片：PIXTA

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