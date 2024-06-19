宠物猫狗也迈入了老龄化时代

宠物猫狗也迈入了老龄化时代社会 生活
许多宠物主人，即使自己的生活没有那么健康，也要坚持给心爱的毛孩子吃国产食材的主粮和保健品，还要给他们定期体检，争取及早发现疾病。在这样优越的生活环境下，小猫小狗正变得越来越长寿。
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宠物保险企业Anicom控股公司（总部位于东京）发布的《2023家庭动物白皮书》显示，依据公司宠物保险合同计算出的2021年宠物犬平均寿命为14.2岁（同比+0.1），宠物猫平均寿命为14.7岁（同比+0.3）。可以看出，自该公司开始实施此项调查的2008年以来，宠物正逐渐变得越来越长寿。
如今小猫小狗都普遍养在室内，遇到事故或生病的风险都大大减少，而且关于动物健康和医疗的研究不断发展，还开发出了针对不同品种和年龄的宠物粮食，宠物过上了更加健康的生活，可以认为这些因素对宠物的长寿化产生了影响。
《家庭动物白皮书》公布了与该公司签订宠物保险合同最多的前40种宠物狗和前20种宠物猫的平均寿命。宠物犬方面，小型犬呈现出长寿倾向。
各种宠物犬的平均寿命（较长）2021年度
|平均寿命（年）
|玩具贵宾犬
|15.3
|兔型腊肠犬
|15.0
|甲斐犬
|15.0
|米克斯犬（10公斤以下）
|14.8
|迷你腊肠犬
|14.8
出处：Anicom控股公司
各种宠物犬的平均寿命（较短）2021年度
|平均寿命（年）
|伯恩山犬
|8.8
|斗牛犬
|8.8
|金毛寻回犬
|10.7
|法国斗牛犬
|11.2
|西伯利亚雪橇犬
|11.4
出处：Anicom控股公司
各种宠物猫的平均寿命（较长）2021年度
|平均寿命（年）
|布偶猫
|15.9
|日本猫
|15.5
|米克斯猫
|15.2
|波斯猫
|15.1
|美国反耳猫
|14.4
出处：Anicom控股公司
各种宠物猫的平均寿命（较短）2021年度
|平均寿命（年）
|米努特猫
|9.2
|褴褛猫
|12.5
|异国短毛猫
|12.8
|缅因猫
|13.0
|英国短毛猫
|13.1
出处：Anicom控股公司
标题图片：PIXTA
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