七成受访者在非工作时间接到过工作联络

日本信息库

日本工会总联合会的调查显示，超过七成受访者“在非工作时间接到过工作联络”，这种情况比疫情之前有所增多。

日本工会总联合会（联合会）近日实施的《“离线权”相关调查2023》显示，72.4%的受访者表示“有过在非工作时间接到下属、同事、上司工作联络的情况”。其中，64.2%表示从新冠疫情前就“有过”，经过三年多的疫情之后，该比例上升了8.2个百分点。

关于非工作时间收到工作联络的频率，“几乎每天”为10.4%，“每周四五天”为8.0%，“每周二三天”为14.3%。只有27.6%表示“不会接到工作联络”。

从行业来看，表示“接到过工作联络”的受访者比例最高的是建筑业，达到了82.7%。其次是医疗和社会福利行业（79.6%）以及住宿和餐饮服务业（78.0%）。

另外，有44.2%的受访者表示“在非工作时间接到过来自客户的工作联络”。从行业来看，建筑业（66.7%）和金融保险业（50.9%）超过了半数。

另外，62.2%的受访者表示“如果在非工作时间接到来自下属、同事、上司的工作联络，会觉得有压力”，66.7%表示“觉得有必要限制这种行为”。19.9%的受访者表示“工作单位有关于非工作时间和客户联系（业务联系）的具体规定”，有工会的工作单位该比例为29.7%。

关于非工作时间或休息日拒绝回复工作信息的“离线权（right to disconnect）”，72.6%的受访者表示“如可以拒绝，自己想拒绝”（“非常想”和“比较想”的合计比例）。

从行业来看，金融保险业表示“如可以拒绝，自己想拒绝”的受访者比例最高，达到了81.8%。其次是信息通信业（79.8%）和建筑业（77.8%）。

调查于2023年9月通过线上方式实施。共计收到全国1000名18岁到59岁有工作人员（正式员工、零工、自由职业者等）的回答。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。