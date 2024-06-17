日本长寿老人的年龄称呼，“还历之年”还是壮劳力！

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过去常说人过70岁“古来稀”。而今日本女性平均寿命（2022年）为87.09岁，男性为81.05岁，70岁已不再稀奇。本文将介绍长寿老人的年龄称呼，并解释名称之由来。

还历，60岁

干支纪年法上60年为一个周期，一个人到60岁时会正好回到出生那一年的干支，故称“还历”。过去，人们会给60岁生日之人送上带有驱邪免灾之意的红色棉坎肩，但如今，60岁依然还是“当打之年”。

古稀，70岁

这个说法源于中国唐代诗人杜甫“人生七十古来稀”的诗句。过去，能活到70岁的人少之又少。随着生活环境的改善和医疗技术的进步，从人口金字塔的形状也可以看出，现在活到70岁并不是什么稀罕事。

喜寿，77岁

“喜”字的简化字“㐂”形似“七”的重叠，故称七十七为喜寿。

伞寿，80岁

“伞”字的简化字“仐”可分解成“八”和“十”，故称八十为伞寿。

米寿，88岁

汉字“米”字可分解为“八十八”，故称八十八为米寿。

卒寿，90岁

“卒”的简化字“卆”可分解为“九”和“十”，故称九十为卒寿。

白寿， 99岁

源于文字游戏。100-1=99，汉字“百”去掉上面的一横即是“白”。

百寿，100岁

顾名思义，100岁，也称“纪寿”，即“一个世纪”。

标题图片：PIXTA

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