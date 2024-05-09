2023年春季小学毕业生，入读国立和私立初中的比例超两成

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每年的1月中旬到2月初，是日本初中入学考试季。大城市的入学竞争依然激烈，东京都2023年春季小学毕业生入读国立和私立初中的比例超过两成。

东京都教育委员会发布的《2023年度公立学校统计调查报告》显示，2023年3月都内公立小学毕业生为98518人。其中76611人（77.8%）升入了都内公立初中，19521人（19.8%）升入了都内私立初中。此外，443人升入了国立初中，1769人升入了都外的初中。入读国立和私立初中的学生比例为20.2%，超过了两成。据分析，入读都外学校的学生多数是通过考试升入了邻县的私立初中。

近年来，东京都的公立小学毕业生入读（都内）私立初中的人数和占比都在增加。2016年度（2017年3月毕业）时的人数为15626人，占比为17.0%，六年间增加了大约3900人，占比上升了2.8个百分点。

从东京都核心区域的情况来看，入读私立初中的比例更高。下表列出了东京23区“都内私立初中升学率”的前10名。文京区的数字遥遥领先，几乎每两个小学毕业生中就有一人入读私立初中。

东京23区“都内私立初中升学率”前10名

1 文京区 49.50%（同比增加0.53个百分点） 2 中央区 43.14%（同比增加4.51个百分点） 3 港区 42.47%（同比增加0.99个百分点） 4 目黑区 39.43%（同比下降0.18个百分点） 5 千代田区 37.50%（同比增加0.03个百分点） 6 涩谷区 36.53%（同比增加1.96个百分点） 7 世田谷区 35.44%（同比增加0.69个百分点） 8 新宿区 34.85%（同比下降0.05个百分点） 9 杉并区 32.69%（同比增加1.31个百分点） 10 丰岛区 32.06%（同比下降1.63个百分点）

nippon.com日本网 编辑部依据东京都《2023年公立学校统计调查报告》制作

排在前列的城区中，港区、中央区和世田谷区入读都外初中的人数较多（分别为82人、94人、164人），可以认为这三个区的私立初中升学率实际会更高一些。

标题图片：PIXTA

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