2024年八成企业计划涨薪

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东京商工调查公司实施的问卷调查显示，2024年度有超过八成企业计划涨薪。预计涨幅超过2023年的企业比例也达到了10%左右。希望有更多的人在新年度里收获喜悦！

东京商工调查公司实施的问卷调查显示，表示2024年“计划涨薪”的企业比例达到了82.9%（3799家）。涨幅“与2023年相当”的企业最多，占比为51.5%，19.7%“或将低于2023年”，11.6%“或将超过2023年”。17.0%表示“无法涨薪”。调查于2023年12月1日至11日期间通过线上问卷方式实施，收到4581家企业的有效回答。

从企业规模来看，涨薪幅度“超过2023年”的大企业（资本金1亿日元以上）有14.1%，而中小企业（资本金1亿日元以下）为11.3%。“无法涨薪”的中小企业比例为17.9%，占比较大企业（9.2%）高出近一倍。东京商工调查公司分析称，“可以认为许多中小企业未能摆脱业绩低迷状态，难以实施涨薪”。

从行业来看，涨薪幅度“超过2023年”的企业占比最高的是房地产业（17.5%，108家企业中有19家），其次是信息通信业（15.6%）、服务业（13.1%）。另一方面，涨薪幅度“低于2023年”和“无法涨薪”的合计占比最高的是金融保险业（42.4%）。

标题图片：PIXTA

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