2023年交通事故死亡人数同比增加

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2023年的交通事故死亡人数为2678人，时隔8年再次出现同比增加。尽管越来越多的车辆配置了车道偏离警报预警等预防性安全技术，但要达成2025年前将交通事故死亡人数降至全年2000人以下之一政府目标，依然形势严峻。

2023年交通事故死亡人数同比增加68人至2678人，时隔8年再次转为增加。据分析，新冠疫情平息，政府彻底解除出行限制后，人们使用车辆的机会增多等因素产生了一定影响。尽管这是自留有统计数据的1948年以来历史第三低的数值，但距离日本政府提出的2025年前将交通事故死亡人数降至全年2000人以下的目标依然存在较大差距。

事故数量同比增加7072件至307911件，受伤人数同比增加8426人至365027人。

从各个都道府县的死亡人数来看，大阪为148人，连续两年排在首位。其次是爱知县（145人）、东京都（136人）。死亡人数最少的是佐贺县（13人）。每10万人口的死亡人数方面，全国平均为2.14人，最多的德岛县为3.98人，其次是三重县（3.79人）和青森县（3.74人）。四国地区四县均在3人以上，大幅高于平均值。最少的东京为0.97人。

上世纪五六十年代，随着汽车的普及，交通事故造成的死亡人数出现激增。在“交通事故猛于战争”的70年代，一度创下全年16765人死亡的历史峰值。1985年，日本规定机动车在高速公路和机动车专用道路上行驶时，驾驶座和副驾驶座乘车人必须系上安全带，1992年又将该规定的适用范围扩大到普通公路，90年代中期以后，随着安全气囊快速普及等安全装备的发展，交通事故死亡人数逐渐减少。同时，近年来自动紧急制动、车道偏离预警等预防性安全技术不断发展，越来越多车辆安装行车记录仪，人们的安全意识日益提高，可以认为这些因素都产生了积极影响。

65岁以上老年人死亡人数同比减少6人至1465人，但在所有死亡人数中占到了54.7%，依然处于较高水平。要想进一步减少交通死亡事故，必须采取措施减少老年人事故。

标题图片：PIXTA

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