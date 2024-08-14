绝大多数受访者知道智能手表，但只有五分之一的人在使用

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现在经常可以看到一些人用手腕碰一下自动检票闸机进出站，或者用手指在小小的表盘上敲着什么。虽然有人担心“可能不用智能手表就落伍了”，但LINE雅虎公司的调查显示，仅有五分之一左右的受访者在使用智能手表。这或许意味着现在依然为时不晚？

智能手表，与其说是看时间的工具，莫如说是可以记录睡眠和运动情况、开展健康管理、播放音乐，甚至可以植入电子货币和交通IC卡的多功能终端设备。LINE雅虎公司于2023年11月中旬针对LINE用户实施的智能手机网络调查显示，虽然有94%的受访者知道智能手表，但其中实际使用者仅占19%。

从性别来看，10到29岁女性的使用率为14%，30到59岁为15%，男性则分别为20%和24%，高出女性6和9个百分点。

就“自感现在的流行程度（100个人中大约有多少人在使用）”这个问题，2%的受访者感觉“几乎所有人都在使用”，5%感觉“四分之三的人在使用”，18%感觉“一半人在使用”，42%感觉“四分之一的人在使用”，28%感觉“几乎没有人使用”。

就“不远将来的流行趋势”，当被问及“1年后你认为自己身边会有多少人使用？”时，4%的受访者认为“几乎所有人都使用”，16%认为“四分之三的人使用”，30%认为“一半人使用”，32%认为“四分之一的人使用”，19%认为“几乎没有人使用”。无论女男，感觉“超过半数使用”的受访者比例都在50%左右，如果1年后还没有使用，你或许会感到自己有些落伍了。

标题图片 : PIXTA

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