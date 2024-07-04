三分之二的受访者存在无性婚姻倾向

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近日一份调查显示，已婚人士中，仅有32%认为自己“并非无性婚姻”。所以说，少子化问题日益加剧也是不无道理？

系统开发企业Raisondetre公司（总部位于新宿区）针对全国4000名20到59岁的已婚人士（不同年龄段男女各500人）询问与配偶的性生活情况，43.9%的受访者回答“无性”，24.3%回答“轻微无性”。这意味着68.2%的已婚人士与伴侣之间存在无性婚姻的倾向。

从性别和年龄段来看，20到29岁女性的无性婚姻比例为51.0%，30到39岁则升至67.8%。尤其是处于完全无性状态的女性受访者比例从16.4%激增至39.2%，翻了一倍以上。男性受访者也有同样的倾向，20到29岁无性婚姻比例为53.4%，30到39岁升至71.4%，处于完全无性状态的比例从25.2%激增至41.8%。

关于夫妻之间的关系，并非无性婚姻的已婚人士中，66.0%表示“好（比较好）”，而存在无性倾向的已婚人士表示“好（比较好）”的比例为57.2%，相对较低，但仍然接近六成。

尽管性被视为爱的最高表现，但似乎即使处于无性状态，夫妻关系也不一定不好。

标题图片：PIXTA

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