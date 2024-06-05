2023年超8000家日本企业破产

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在新冠疫情消耗的“体力”尚未恢复的情况下，又遭受了物价飙升和用工荒的轮番打击。2023年日本破产企业数量时隔4年再次升至全年8000家以上。

东京商工调查公司发布的《全国企业破产情况》显示，2023年负债总额超过1000万日元的破产企业数量同比增加35.2%至8690家，时隔4年再次升至全年8000家以上。破产企业负债总额同比增加3.1%至24026亿余日元。

从行业来看，服务业破产企业数量最多，达2940家（同比增加41.6%）。其次是用工荒和建材价格暴涨等因素影响显著的建筑业（1693家，同比增加41.7%）、日元贬值导致原材料和能源成本不断上升的制造业（977家，同比增加35.3%）。

从破产原因来看，物价上涨导致的破产企业数量为645家，同比激增了120%。在新冠疫情期间一度停滞的经济活动逐渐回归正轨，但受日元贬值和俄乌冲突等因素冲击，原材料、建材、原油等价格上涨导致物价飙升，对企业收益也造成了重大影响。

用工荒导致的破产企业数量为158家，同比激增了150%，创下自开始调查的2013年以来的最高纪录。“人工费暴涨”导致的破产企业数量达到上一年的8.4倍，“招人难”导致的破产企业数量为上一年的2.1倍。除了牵涉旨在留住人才的涨薪外，还与关系到健康的工作环境等因素相关，用工荒已经成为经营层面的重大问题。

新冠疫情相关破产企业数量为3127家（同比增加36.3%）。在使用疫情期间实施的实际零利息零担保“零零融资”后破产的企业数量同比增加40%至631家。东京商工调查公司相关人士指出，“2024年4月将迎来零零融资的民间偿还高峰，预计资金周转变得更为艰难的企业将会增多。今年的破产企业数量甚至有可能超过1万家”。

标题图片：PIXTA

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